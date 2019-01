Sea Watch, Salvini: “meno sbarchi, meno morti”/ Appello Papa per i migranti: Chiesa Torino, “li accogliamo”

La situazione a bordo della Sea Watch3 e della Sea Eye (due navi della Ong tedesco-olandese Sea Watch che da più di 15 giorni tengono 49 migranti nelle acque di Malta senza trovare un approdo sicuro) è sempre più emergenziale, sotto ogni punto di vista. Politico, con lo scontro interno al Governo tra Salvini e Di Maio; europeo, con la Commissione Ue che non trova un accordo con gli Stati Membri per la suddivisione dei poveri 49 rifugiati a bordo delle navi Ong; umanitario, con la crisi di un’Europa che non riesce a trovare un fattore comune per poter provare ad aiutare il destino di poche persone disperate e in fuga da campi di detenzione in Libia (anche se non tutti, va detto). Mentre è attesa una svolta nelle prossime ore con il probabile intervento da “paciere” del Premier Conte (finora assolutamente “silente” sull’ennesimo scontro interno al suo Governo), il Ministro Salvini ha fatto sapere sui propri canali social «Crollo degli sbarchi, meno partenze, meno tragedie nel Mediterraneo. Lo dice l’Onu e lo riporta il Wall Street Journal. L’ho detto per anni e sono contento di averlo fatto: STOP alla mangiatoia sui clandestini, STOP al traffico di essere umani. Io vado avanti». Per Salvini, travolto anche dal caso-scontro con i sindaci in merito al Decreto Sicurezza, le polemiche sono molte e le “spinte” a cambiare la linea dura dei porti chiusi si accrescono: da ultimo, oggi è arrivato l’appello di Papa Francesco.

DOPO L’APPELLO DEL PAPA QUALCOSA SI (S)MUOVE

«Da giorni ci sono 49 migranti a bordo di due navi Ong: rivolgo un accorato appello ai leader europei perché dimostrino concreta solidarietà nei confronti di queste persone», ha fatto sapere il Santo Padre dall’Angelus in Piazza San Pietro per la festa dell’Epifania. Qualcosa dopo quelle parole oggi si è mosso, anzi “smosso”: segnaliamo la proposta lanciata dalla Curia di Torino tramite l’arcivescovo Nosiglia, che questa mattina ha comunicato «Voglio dichiarare la disponibilità della Chiesa torinese ad accogliere alcune delle famiglie che si trovano a bordo delle navi Sea Watch 3 e Sea Eye. La nostra Chiesa, come si ricorderà, aveva già offerto questa disponibilità per i profughi della nave Diciotti, nel settembre scorso». La presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Carla Roncallo, in un comunicato fa sapere che «Da semplice cittadina, anzi, da essere umano, penso sia vergognoso e incredibile che non si riesca a trovare una soluzione per risolvere la terribile situazione di queste persone e che dobbiamo assistere inermi al braccio di ferro tra i vari Stati europei, Italia in primis, giocato sulla pelle di uomini, donne e bambini già stremati dalla loro storia, prima ancora che da questo viaggio». Il pressing politico di Di Maio a Salvini («teniamo almeno donne e bambini», ndr) prosegue con l’Europa però grande assente specie perché i migranti della Sea Watch e Sea Eye sono a pochi metri dalle coste di Malta: «non creerò il precedente facendo sbarcare i 49 migranti dalle due navi. I bulli non vinceranno», è stata la secca risposta del premier maltese Muscat. Qualcosa si è smosso, ma c’è ancora tanto da fare per risolvere una delicatissima situazione sempre più simile al caso Diciotti avvenuto in piena estate.

