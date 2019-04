Segregato in casa e ucciso da baby-gang/ Taranto, 14 ragazzi indagati: 12 minorenni

Choc a Manduria, in provincia di Taranto, dove tre giorni fa un uomo di 66 anni è morto in ospedale dopo aver subito atroci violenze. La polizia, come spiega Corriere.it, lo aveva trovato nel suo appartamento, legato a una sedia. Le indagini hanno appurato che a ridurre in fin di vita l’anziano, poi deceduto, sarebbe stata una baby-gang composta da almeno 14 ragazzi, in gran parte minorenni, i quali avrebbero segregato la vittima in casa per giorni, seviziato e picchiato a morte. Quindi avrebbero poi condiviso tramite chat WhatsApp alcuni video in cui venivano riprese le assurde e indicibili violenze a carico del 66enne. Secondo quanto emerso nella giornata di oggi, gli inquirenti sarebbero riusciti a identificare i responsabili e ben 14 ragazzi sono attualmente indagati per la morte dell’uomo. Tra loro, 12 sono minorenni. Al vaglio ora ci sarebbero proprio quei filmati che potrebbero aver contribuito ad incastrare la baby-gang e nei quali sono state immortalate le immagini delle sevizie a carico della vittima.

SEGREGATO IN CASA E UCCISO DA BABY-GANG: LE VIOLENZE IN STRADA

Si chiamava Antonio Cosimo Stano l’uomo di 66 anni di Manduria (Taranto), deceduto dopo le violenze subite e definite da La voce di Manduria in perfetto stile “Arancia Meccanica”. Secondo le prime indiscrezioni, la vittima pare avesse problemi psichici e già da tempo era finito nel mirino della baby-gang. Non è un caso se gli stessi presunti responsabili gli avessero dato l’appellativo de “il pazzo del Villaggio del fanciullo”, in riferimento al nome dell’oratorio del posto di fronte al quale era sita l’abitazione del 66enne. Ad aggiungere importanti particolari ai fini delle indagini, spiega ancora Il Corriere nell’edizione inline, sarebbe anche uno degli educatori dell’oratorio, che tramite Facebook ha raccontato di come lui stesso avesse “ripreso tante volte i ragazzi che bullizzavano il signore, chiamato le forze dell’ordine e chiamando i genitori, ma senza risultati”. Le violenze a scapito della vittima, infatti, si sarebbero consumate anche in presenza di testimoni, anche in strada.

