Da Chiara Frattesi a Giuly Scamacca/ Chi sono e cosa fanno le sorelle dei calciatori della Nazionale

Fratelli d’Italia, ma non soltanto: sono tante le “sorelle d’arte” che in questo Europeo 2024 stanno popolando le tribune degli stadi in Germania, pronte a tifare per i campioni che portano il loro stesso cognome. Se prima tutti gli occhi erano rivolti alle wags, adesso un’attenzione particolare ce l’hanno le sorelle dei calciatori, spesso bellissime e in forma, altre volte anche un po’ “ingombranti”, come Chiara Frattesi, certamente la più conosciuta. Sorella di Davide, Chiara per un breve periodo ha portato avanti una conoscenza con il calciatore juventino Weston McKennie: insieme a lui si è mostrata sui social a Roma, in occasione della finale di Coppa Italia vinta proprio dai bianconeri.

Un rapporto che è stato più di un’amicizia tra Weston e Chiara, che non è andato troppo giù a Davide Frattesi, che gioca per i rivali dell’Inter: il calciatore neroazzurro ha rivelato di averla bloccata sui social per ben cinque giorni come punizione! Secondo il Corriere della Sera, questo è proprio l’Europeo delle sorelle, che “creano un clima meno competitivo in famiglia” rispetto ai fratelli che invece giocano a calcio come i già affermati giocatori, secondo quanto affermato dagli psicologi dello sport. Ma chi sono le sorelle più in vista dei calciatori di questa Nazionale azzurra?

Chi sono le sorelle dei calciatori della Nazionale: Chiara Frattesi e non soltanto

Sono diverse le sorelle di calciatori in vista in questo Euro 2024: se la più conosciuta e apprezzata è Chiara Frattesi, questa non è certamente l’unica. Ci sono infatti anche Rebecca Calafiori, Giada Bellanova, Sharon Cristante, Micaela Retegui ma anche altre più discrete e meno social, come le sorelle di Jorginho. Come abbiamo detto, la più in vista è senza dubbio Chiara Frattesi, seguita da 200 mila persone sui social e già “influencer”, con all’attivo varie collaborazioni anche con sponsor della Nazionale. Se la conoscenza con McKennie sembra non essere andata troppo avanti, la sorella del centrocampista dell’Inter non pare essersi pianta troppo addosso: in Germania è apparsa sempre particolarmente sorridente.

Tra i giocatori rivelazione di questa Nazionale c’è Riccardo Calafiori, che sui social ha avuto un exploit di followers: è cresciuto anche il profilo della sorella, Rebecca, molto attiva su TikTok dove posta anche video con il fratello. Tra le sorelle più amate c’è poi Giuly Scamacca, che ha addirittura più “seguaci” su Instagram di suo fratello Gianluca, attaccante dell’Atalanta: di lei ha parlato persino il Sun quando il centravanti si trasferì al West Ham, club di Londra.

“Sorelle sportive”: chi sono e cosa fanno

Tra le sorelle dei calciatori più seguite e amate sui social c’è anche Francesca Zaccagni, che è sposata lei stessa con un giocatore: si tratta di Vittorio Parigini, ex di Chievo, Torino e Como e attualmente al Lecco. Anche lei mamma in carriera come la cognata Chiara Nasti, sembra essere molto legata a Mattia, che ha segnato il gol decisivo per il passaggio del turno contro la Croazia. C’è invece lo sport nel destino di altre due sorelle di questa Nazionale: parliamo di Sharon Cristante, pallavolista che ha giocato in A2, e Micaela Retegui, che invece pratica l’hockey su prato, al quale anche Mateo giocava fino a quindici anni, come spiega il Corriere della Sera.

