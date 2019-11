Dani Osvaldo, è finita con Veera Kinnunen?/ Intanto fa “pace” con l’ex Jimena Baron

Dani Osvaldo si gode la sua Buenos Aires, mentre in Italia si parla della presunta rottura con Veera Kinnunen. Ne sapremo di più oggi, visto che la ballerina sarà ospite di ItaliaSì per parlare della rottura con Stefano Oradei e quindi della relazione nata con l’ex calciatore. I rumors e il gossip sembrano non intaccare la serenità del bel italo-argentino, che peraltro riesce a far parlare di sé anche in Argentina. Nei giorni scorsi è stato attaccato duramente dalla sorella di Wanda Nara per un post che aveva pubblicato su Instagram. Osvaldo aveva condiviso una foto con la madre in occasione della festa della mamma, e così aveva fatto per Jimena Baron, mamma di uno dei suoi figli, Morrison, e questo nonostante i trascorsi burrascosi tra loro. Ma Zaira Nara lo ha attaccato per questo. Inaspettata per lei la reazione dell’ex di Osvaldo, che ha preso le difese proprio dell’ex calciatore. «È un bene per nostro figlio. Gli apprezzamenti degli uomini nei cpnfronti delle madri dei loro figli, se sono genuini, sono belli».

Dani Osvaldo e la sorprendente “difesa” di Jimena Baron

Jimena Baron era balzata alle cronache proprio per i continui attacchi a Dani Osvaldo. Evidentemente è tornato il sereno tra loro. «Credo che qualsiasi uomo, separato e non, debba sentire come la sua donna della vita quella da cui ha avuto un figlio». Tutto giusto, ma quando di mezzo c’è Dani Osvaldo la situazione non è così semplice, visto che ha avuto altri figli… A proposito di ex c’è Benedetta Mazza, da cui non ha avuto un figlio, che lasciò tutto per seguire il sogno di un amore con Osvaldo. La loro storia non finì bene, ma ormai fa parte del passato. «Ci siamo rivisti in amicizia. Mi fa piacere rivederlo, abbiamo ottimi rapporti. Ognuno ha la propria vita, ma il gossip impazzisce quando due ex si rivedono perché si crea subito un caso. Nessun ritorno di fiamma: la storia è finita», confessò la modella al settimanale Vero. Una cosa è certa, dunque, con Dani Osvaldo: lascia sempre il segno. Bad boy con le donne, è invece un punto fermo per i suoi amici. E infatti in Argentina ha accolto recentemente anche Materazzi…

Dani Osvaldo e Veera Kinnunen sempre più lontani…

Dani Osvaldo e Veera Kinnunen quindi non stanno più insieme? Almeno su Instagram: sul popolare social network, infatti, i due non si scambiano più nessun like, ma soprattutto hanno smesso di seguirsi a vicenda. Veera e Osvaldo si presentano come due persone a dir poco agli antipodi. Lei fredda e nordica, lui caloroso e abbronzato. Lei svedese, lui argentino. Lei bionda, lui bruno. Lei occhi azzurri, lui occhi marroni. Si dice che gli opposti si attraggono, è vero, ma l’unione tra due persone così diverse è difficile da coltivare. Tanto più che non c’è terreno comune: ultimamente, infatti, Dani e Veera sono sempre più lontani, geograficamente parlando. Negli ultimi scatti, i due compaiono a chilometri di distanza l’uno dall’altra. “La lontananza“, cantava qualcuno, “è come il vento/che fa dimenticare chi non s’ama” (e spegne i fuochi di paglia, non le vere passioni)… Tutto lascia pensare che la loro relazione, nata a Ballando con le Stelle, non sia stata fondata su basi solide, visto l’addio lampo dopo soli pochi mesi.



