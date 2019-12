Davide Rossi/ In finale tra i Queen e l’inedito Glum: sarà il primo eliminato? (X Factor 2019)

Davide Rossi è uno dei concorrenti della categoria Under Uomini arrivati alla finale di X Factor 2019 in onda giovedì 12 dicembre 2019. A poche ore dalla finalissima il giovane cantante si è raccontato ai microfoni di All Music Italia rivelando: “E’ tutto surreale, bellissimo. Abbiamo visto il palco del Forum, essendo abituati a quelli del Dome, con tutto il rispetto questo è un palco diverso e molto più importante. Dentro di me c’è un pò più di sicurezza, ho imparato molto a concentrarmi, a risolvermi dei momenti brutti da solo senza l’appoggio della mia famiglia, invece adesso grazie a questa esperienza sono riuscito a cavarmela da solo. La musica unisce tutti, abbiamo condiviso dei bellissimi momenti, il pianoforte è il mio compagno di viaggio.

Davide Rossi alla finale di X Factor 2019

Durante la finale di X Factor 2019, Davide Rossi della categoria Under Uomini porterà sul palcoscenico il suo best of, ossia alcuni dei brani migliori che ha proposto durante la sua avventura nel talent show di Sky Uno. Si tratta di ” How long has this been going on” di Gershwin, “Why’d you only call me when your high” degli Arctic Monkeys e “Don’t stop me now” dei Queen. Quest’ultima è stata una delle esibizioni più belle del giovane cantante acclamata con gli applausi sia dei giudici che del pubblico. La finale di XF13 si svolgerà in tre manche: nella prima ci sarà il duetto con il super ospite internazionale Robbie Williams, la seconda manche vedrà i concorrenti portare sul palco il loro “best of” e infine la terza manche con l’inedito. Per Davide Rossi sarà la volta di riproporre al pianoforte il suo inedito “Glum”.

Davide Rossi: da “Ti lascio una canzone a X Factor”

Davide Rossi è uno dei finalisti di X Factor 2019 ma prima di approdare al talent show di Sky Uno il cantante ha partecipato anche a “Ti lascio una canzone”, il programma di successo condotto da Antonella Clerici su Raiuno. Sono passati nove anni da quella esperienza, ma la passione per la musica non è mai diminuita per Davide che si è rimesso in gioco ancora una volta partecipando alle audizioni di XF13 con il brano “You give Me Something” di James Morrison. La sua performance attira da subito i quattro giudici. Successivamente ai Bootcamps si presenta con “Ordinary People” di John Legend conquistando l’accesso per la fase degli Home Visit dove canta “Virtual Insanity” dei Jamiroquai. Un’altra esibizione degna di nota che spinge Malika Ayane a volerlo a tutti i costi nella sua squadra degli Under Uomini. “Non mi sarei mai aspettato di vivere queste emozioni entrando ai Live. Era un obiettivo, e ci speravo fino in fondo. Riguardo a Malika ho pensato subito che sarebbe stata il giudice più adatto al mio genere. Ci tratta come fossimo dei figli. Ci ha dato un sacco di dritte, come una mamma. La vedo molto determinata, ci insegnerà tanto. Ho capito che la musica sarebbe stata il mio obiettivo di vita da piccolo. Ho sempre amato cantare. Ogni volta che mi esibisco il mio scopo è quello di far arrivare alle persone ciò che provo io quando canto e quando suono. Spero di riuscirci al meglio” ha detto il giovane cantante una volta entrato nella rosa dei concorrenti dei Live di XF13.





