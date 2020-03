Decreto economico coronavirus oggi in CdM/ 18 mld Decretone: misure famiglie e tasse

Oggi dovrebbe arrivare finalmente in Consiglio dei Ministri il nuovo Decreto economico anti coronavirus – il cosiddetto “Decretone” o “Dl Salva-Italia” – con tutte le misure previste dal Governo per sostenere famiglie, imprese e settore sanitario, tutti colpiti dalla pandemia di Covid-19 che da un mese si è scatenata sull’Italia e su praticamente il mondo intero. Dopo il voto per lo scostamento al bilancio approvato in Parlamento, di quei 25 miliardi messi a deficit il Conte-bis dovrebbe utilizzarne già 18 per il maxi Decreto previsto per oggi: le ultime fitte riunioni durate fino a tarda notte, rivela La Stampa, dovrebbero aver fatto alzare l’asticella della spesa per un unico, enorme, Decreto legge che possa fin da subito entrare in vigore ed è essere poi “agilmente” votato al Parlamento a ranghi ridotti di questo periodo. Si valuta infatti che anche gli altri precedenti Decreti della scorsa settimana – specie il Dpcm dell’11 marzo – vengano immessi come unico maxiemendamento al Decretone economico in modo da poter essere votato subito in Camera e Senato senza attendere i tempi di norma “biblici” dei dibattimenti in un momento in cui l’emergenza coronavirus non lo consente. Una sorta di “mini-Manovra” da 18 miliardi che contiene 4 grandi capitoli: Sanità, Lavoro (ammortizzatori sociali, mascherine e turismo), Aiuti per Famiglie e Imprese, rinvio Scadenze Fiscali. Sotto, una quantità enorme di articoli e sottocapitoli per provare fin da subito a combattere il coronavirus e soprattutto la forzatura dello stare a casa che in molti casi impedisce a famiglie e commercianti di poter fatturare e far fronte così alle spese contingenti.

TUTTE LE MISURE DEL DECRETO ECONOMICO

Qui trovate tutte le info e le misure che saranno presenti nel comparto Sanità del Decreto economico, ma entriamo nel dettaglio anche delle altre norme: come già anticipato nella bozza del Decretone pronta da venerdì scorso, il sostegno al reddito delle famiglie e delle imprese impegnerà un capitolo molto complesso da 5 miliardi circa dei 18 finali. Per le famiglie arrivano i congedi familiari per i lavoratori che hanno i figli a casa, mentre l’alternativa è un voucher per ripagare i costi sostenuti per le babysitter: Banca d’Italia e CdP stanno poi pensando ad una moratoria generalizzata per mutui, prestiti e finanziamenti anche qui a richiesta dei singoli cittadini, mentre dovrebbero essere congelate per un mese almeno le bollette. Sulle imprese, il Decretone dovrebbe contenere la spesa per la sospensione dei versamenti di contributi e imposte per tutte le imprese (a partire dai versamenti Iva di domani 16 marzo, ndr); come riporta il Sole 24 ore, sempre sul fronte del capitolo fiscale del decreto potrebbe arrivare «l’introduzione di un credito d’imposta per sostenere i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in affitto», ma costretti alla chiusura per effetti del Dpcm. Si parla di circa 600 euro a testa: e poi ancora risorse per estendere i braccialetti elettronici e alleggerire dunque le carceri, 100 milioni per il settore spettacolo, 55 milioni per il settore agriturismo, 30 per le imprese agricole e la pesca; ma ancora, 43 milioni per pulire le scuole italiane, 85 milioni per la didattica a distanza con tutte le piattaforme digitali e tablet per gli studenti più poveri. Un maxi Decreto che dovremmo imparare a conoscere forse già dalla sera di oggi quando il CdM del Premier Conte dovrebbe vararlo: il tempo è denaro ma in questo caso è anche “tiranno”, l’emergenza Covid-19 va affrontata con misure forti e da subito.

