Di Gregorio alla Juventus? Firma vicinissima per il portiere/ Al Monza 20 milioni di euro (24 maggio 2024)

CALCIOMERCATO, DI GREGORIO ALLA JUVENTUS, AFFARE AI DETTAGLI

La Juventus promette battaglia all’Inter per lo scettro della Serie A 2024/2025. Se in questa stagione i bianconeri sono riusciti ad occupare il primo posto solamente per una singola giornata, la prossima annata potrebbe regalare un testa a testa contro i rivali di sempre. L’arrivo di Thiago Motta è già una vera e propria dichiarazione dei propri intenti: cambiare drasticamente lo stile di gioco e puntare a sorprendere i neroazzurri.

Thiago Motta nuovo allenatore Juventus/ Manca solo l'ufficialità: pronto un triennale (oggi 23 maggio 2024)

Chissà che con il tecnico ex Bologna non arrivi uno tra Calafiori in difesa o Zirkzee in attacco, così come può essere probabile l’approdo di Koopmeiners dall’Atalanta, in particolar modo dopo l’Europa League vinta e le dichiarazioni di qualche tempo fa dell’olandese che dichiarava concluso il suo ciclo a Bergamo.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Dalla Premier 40 milioni per Cambiaso? Poi tutto su Calafiori (23 maggio 2024)

DI GREGORIO ALLA JUVENTUS, LE CIFRE

Tra tante voci più o meno confermate, ce n’è una che appare ormai cosa fatta: Di Gregorio sarà il prossimo portiere della Juventus. Fresco vincitore del premio “Portiere dell’anno” da parte della Serie A davanti a Szczesny e Carnesecchi, l’estremo difensore del Monza dovrebbe proprio sostituire il polacco tra i pali della Vecchia Signora.

Alla squadra brianzola andrà una cifra importante di 20 milioni, fondamentale per stanziare i fondi per una campagna acquisti che con ogni probabilità non vedrà Raffaele Palladino. Il tecnico campano ha dichiarato oggi che “ad inizio giugno saprete la decisione sul mio futuro”. Si vedrà, nel dubbio Di Gregorio non ci sarà per l’ultima gara di campionato proprio contro la Juventus. L’ennesimo indizio di una trattativa che a breve diventerà ufficialità.

Calciomercato Juventus News/ Khéphren Thuram e Todibo, doppio colpo dal Nizza? (oggi 20 maggio 2024)

© RIPRODUZIONE RISERVATA