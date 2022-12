Dieta post Natale per “depurarsi”/ Passeggiate e tisane, no a panettone fuori pasto

Può sembrare paradossale parlare di dieta dopo Natale e in pieno periodo festivo, ma per non esagerare con i chili di troppo dopo le festività si possono seguire alcuni accorgimenti che spesso richiedono poco tempo e vi permetteranno di tornare alla quotidianità senza sentirvi affaticati e appesantiti per le abbuffate. Ci limiteremo a fornirvi spunti e suggerimenti, mentre se avete intenzione di seguire una vera e propria dieta il nostro consiglio è quello di rivolgervi a un professionista che possa realizzare un programma su misura per voi.

Per trarre il meglio dal post Natale ed essere in forma per in Cenone, un consiglio sempre efficace è quello di fare attività fisica. Non è necessario correre in palestra non appena terminato il pranzo o la cena di Natale, ma bastano delle semplici passeggiate. Durante le feste capita infatti di muoversi poco, addirittura di trascorrere giorni interi chiusi in casa a cucinare e mangiare. È importante invece concedersi una camminata nei dintorni della propria casa e magari anche nelle zone più vicine, sia da soli sia in compagnia della famiglia, dei parenti o degli amici. E non solo muovervi farà bene al vostro corpo, ma anche la vostra mente si sentirà più rilassata, attiva e non appesantita dalle mangiate e dall’immobilità delle feste.

Dieta post Natale, come mantenersi in forma dopo le abbuffate e perdere qualche chilo

Tra gli alleati a vostra disposizione durante le feste ci sono anche le tisane. Veloci da preparare e dal piacevole calore che combatte il freddo invernale, le tisane eliminano le tossine, mantengono l’idratazione – spesso un po’ sacrificata dai cibi tipici del pranzo di Natale e dal consumo di alcolici – e riscaldano corpo e mente. Post natale può essere utile consumare tisane ricche di sale minerali e con proprietà antiossidanti. Alcuni degli ingredienti che favoriscono queste proprietà sono liquirizia, anice, foglie di frassino, tarassaco, acetosa, cardo mariano, foglie di betulla e di ficus, semi di cumino, viola del pensiero, finocchio e altri ancora. Bene anche le tisane depurative.

Un altro prezioso alleato per una dieta post Natale sono i frullati, a base di frutta ma anche di verdura. Online è possibile trovare un’infinità di ricette per renderli gustosi da sorseggiare tra un pasto e l’altro per smaltire le abbuffate e perdere qualche chilo di troppo. Via libera a frullati di mela, pompelmo, banana e arancia, e se volete optare per la verdura potete aggiungere tra gli ingredienti le carole e le barbabietole rosse.

I cibi per la dieta post Natale: attenzione a panettone e pandoro avanzato

Cosa mangiare per una sana dieta post Natale? Frutta e verdura sono grandi alleati, non soltanto nei frullati ma anche consumate crude o cotte al vapore, specie se sono di stagione. Meglio prediligere verdure che siano ricche di fibre, sali, vitamine e sostanze antitumorali come la verza, i broccoli e i cavoli. Utili anche le spezie come la curcuma, che si possono aggiungere alle pietanze grazie alle loro proprietà antiinfiammatorie e depurative.

Occhio poi a non farsi tentare dai pezzi di pandoro e di panettone avanzati dal pranzo di Natale, che potrebbero minacciare la buona riuscita della vostra dieta post natalizia. Si possono consumare a fine pasto, se l’alternativa è gettarli nella spazzatura, ma per gli spuntini fuori pasto sarebbe meglio preferire un frullato o un frutto di stagione.











