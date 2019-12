Diretta Combinata Val d’Isere/ Streaming video Rai: gara complicata in Savoia (Sci)

Nel weekend in Savoia della Coppa del mondo di sci femminile, ecco che oggi, domenica 22 dicembre, ci farà compagnia la diretta della Combinata di Val d’Isere. Via libera quindi a questa gara unica nel suo genere, che benché stia virando sempre più in favore delle discipline tecniche, per sua natura unisce le due qualità dello sci alpino, con lo scopo di premiare l’atleta più completa del circo bianco. Ecco che che allora in tal senso una nota di merito va subito per la statunitense Mikaela Shiffrin, che sta letteralmente dominando ogni scenario sciistico nelle ultime stagioni di coppa e non solo. L’americana, eccezionale nelle prove tecniche ma pure estremamente veloce, rimane certo una delle contendenti al podio, ma pure alla vigilia della diretta della combinata della Val d’Isere 2019 è ben difficile fare pronostici netti. Molto poi dipenderà anche dalle condizioni della pista francese, tormentata dal mal tempo nelle ultime settimane.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA COMBINATA IN VAL D’ISERE

La diretta della combinata in Val d'Isere avrà inizio alle ore 11.00, quando si presenterà al cancelletto di partenza la prima atleta per la manche di slalom mentre il Super-G è in programma alle ore 14,00.

DIRETTA COMBINATA VAL D’ISERE: FAVORITE E AZZURRE

Come detto prima per la stessa natura della disciplina, ci appare ben complicato fissare un netto pronostico per la diretta della combinata in Val d’Isere, e certo neppure lo storico ci aiuta più di tanto. Nella passata stagione di Coppa del mondo infatti è stata disputata una sola gara di combinata a Crans Montana con discesa e slalom: qui poi avevamo assistito a una vera magia della nostra Federica Brignone, che pure oggi è una delle favorite ai primi gradini del podio, specie dopo anche la vittoria ottenuta in gigante solo pochi giorni a Courchevel. Pure però la nostra azzurra dovrà fare ben attenzione a Mikaela Shiffrin, desiderosa di rifarsi dopo qualche gara non eccezionale, ma anche a Petra Vlhova, vincitrice dell’ultimo parallelo a St Moritz. Riflettori puntati poi ovviamente sulla campionessa del mondo in carica della disciplina nel 2016 e 2018 Wendy Holdener, che in stagione ha già messo a segno due podi e ora vuole la piena vittoria.



