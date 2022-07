Diretta Danimarca Finlandia donne/ Streaming video Rai: Europei, girone B

DIRETTA DANIMARCA FINLANDI: DANESI FAVORITI!

Danimarca Finlandia donne, in diretta dallo Stadium MK di Milton Keynes, si giocherà questo pomeriggio, martedì 12 luglio, con fischio d’inizio alle ore 18.00 italiane (le 17.00 locali) e avrà già il sapore dell’ultima spiaggia nella seconda giornata del girone B degli Europei 2022 di calcio femminile. La diretta di Danimarca Finlandia donne infatti sancirà di fatto l’eliminazione di chi dovesse perdere, mentre il pareggio avrebbe il sapore di una doppia condanna. Serve solo vincere per continuare a sperare, fermo restano poi che nella terza giornata servirebbe comunque un’impresa contro le due Nazionali che si sono dimostrate superiori nella prima giornata.

Venerdì infatti la Germania ha vinto per 4-0 contro la Danimarca, mentre la Spagna ha avuto la meglio sulla Finlandia per 4-1: considerando che passano ai quarti solamente le prime due di ogni girone, ecco che la missione appare assai complicata. Vincere oggi sarebbe comunque importante, per continuare a sperare e per evitare almeno l’ultimo posto. Che cosa succederà quindi nella diretta di Danimarca Finlandia donne?

DIRETTA DANIMARCA FINLANDIA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Danimarca Finlandia donne sarà garantita sia su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, canali numero 201 e 203 del decoder satellitare, sia in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando. Per la diretta streaming video, nel primo caso sarà a disposizione l’applicazione Sky Go (logicamente riservata agli abbonati) mentre nel secondo bisognerà visitare il sito di Rai Play oppure installare la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI DANIMARCA FINLANDIA DONNE

PROBABILI FORMAZIONI DANIMARCA FINLANDIA DONNE

Proviamo adesso a dire qualcosa circa le probabili formazioni della diretta Danimarca Finlandia donne, pur con la dovuta avvertenza legata al fatto che entrambe sono reduci da pesanti sconfitte. Per la Danimarca del c.t. Lars Sondergaard si può comunque disegnare un 3-4-3 con Christensen in porta; i tre difensori Sevecke, St. Pedersen e Veje; a centrocampo il quartetto composto da Thomsen, S. Troelsgaard, So. Pedersen e Svava, infine il tridente offensivo con Madsen, Bruun e Harder.

La replica della Finlandia allenata dal c.t. Anna Signeul potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-4-2 che ipotizziamo con Korpela in porta; i quattro difensori Hyyrynen, Westerlund, Pikkujämsäì e Koivisto; le quattro centrocampiste Engman, Alanen, Summanen e Öling, infine la coppia d’attacco formata da Franssi e Sällström.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta Danimarca Finlandia donne in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che ritiene senza dubbio favorite le danesi: il segno 1 infatti è quotato a 1,38, mentre poi si sale a quota 4,50 già in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 7,50 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere la Finlandia.











