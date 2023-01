Diretta super-G St Anton/ Streaming video Rai: bis in Austria, CdM sci

DIRETTA SUPER-G ST ANTON: BRIGNONE PER IL BIS

Con la diretta del super-G di St Anton oggi, domenica 15 gennaio 2023, sarà ancora protagonista la velocità per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci femminile. La località austriaca ospiterà infatti oggi un super-G a completare un weekend pur tormentato da imprevisti e nel quale allora la FIS ha deciso di privilegiare il super-G, che a differenza della discesa non prevede l’obbligatorietà delle prove. Possiamo in ogni caso dire “finalmente” perché prima di St Anton dobbiamo tornare con la memoria a St Moritz prima di Natale, dal momento che nel mezzo ci sono state solo gare tecniche.

Rivedremo le nostre campionesse come Elena Curtoni, che in super-G merita sempre una citazione speciale, ma non Sofia Goggia che, dopo i leggendari giorni svizzeri, con il secondo posto dietro ad Elena Curtoni al venerdì nonostante una frattura alla mano e la vittoria del sabato, con in mezzo l’intervento chirurgico a Milano, stavolta ha scelto la prudenza e non gareggerà dopo la caduta di ieri. La squadra italiana ha comunque tante frecce al proprio arco, in super-G anche più che in discesa in termini generali e ieri ne abbiamo avuto una ennesima dimostrazione grazie al meraviglioso successo di Federica Brignone, il ventunesimo in carriera per la figlia d’arte, che d’altronde in super-G è anche la detentrice della Coppa di specialità. Di certo, l’appuntamento sarà imperdibile anche oggi e quindi è fondamentale ora indicare tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del super-G di St Anton.

DIRETTA SUPER-G ST ANTON STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del super-G di St Anton avrà inizio alle ore 11.15. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (il numero 58 del telecomando in chiaro) per quanto riguarda la Rai, ed inoltre il canale tematico Eurosport, riservato tuttavia agli abbonati.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del super-G di St Anton, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda la piattaforma di Eurosport. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a St. Anton (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

DIRETTA SUPER-G ST ANTON: FOCUS SULLE DOPPIETTE

La diretta del super-G di St Anton completa così un weekend tutto dedicato alla stessa specialità, a causa dell’impossibilità di effettuare la discesa senza prove: naturalmente viene spontaneo pensare che le doppiette di gare consecutive nella stessa disciplina e sullo stesso pendio sono sempre più frequenti e ad esempio lo stesso si era verificato nello scorso weekend a Kranjska Gora, parlando in quel caso di gigante. Per l’Italia ci furono molte soddisfazioni, perché al sabato fu seconda Marta Bassino alle spalle di Valerie Grenier, mentre alla domenica ecco la piazza d’onore per Federica Brignone, in quel caso alle spalle di Mikaela Shiffrin.

Soprattutto nella velocità questo è uno scenario che ci piace molto. A Lake Louise a inizio dicembre c’è stato un bis di vittorie per Sofia Goggia nelle discese sempre sulle nevi della località canadese, mentre un paio di settimane più tardi Sankt Moritz ci ha regalato al venerdì la doppietta con Elena Curtoni davanti a Sofia Goggia e sabato la vittoria pazzesca della bergamasca, nonostante una mano fratturata. Ovviamente meno esaltanti sono per noi i ricordi di doppiette di gare in slalom, ma questo riflette l’enorme differenza di competitività delle Azzurre fra tre discipline nelle quali sono al top mondiale e il “buco nero” tra i pali stretti. Oggi le aspettative sono alte, cosa ci offrirà il bis della diretta del super-G di St Anton?

