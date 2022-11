Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video, vincitore e podio GP Abu Dhabi 2022

DIRETTA FORMULA 1: L’ULTIMO ATTO DEL MONDIALE!

Domenica nel segno della diretta Formula 1 dal circuito di Yas Marina, dove oggi si corre il Gran Premio di Abu Dhabi 2022, ventiduesimo e ultimo appuntamento del Mondiale, anche se l’atmosfera è radicalmente diversa rispetto a un anno fa, quando ci fu il clamoroso epilogo di una stagione entrata nella storia. Max Verstappen e Lewis Hamilton ci arrivarono a pari punti in classifica, scattarono uno al fianco dell’altro in prima fila e poi in gara successe di tutto, con polemiche dal primo all’ultimo giro, quando ci fu il decisivo sorpasso che assegnò il titolo all’olandese della Red Bull. Dodici mesi (scarsi) più tardi, il Mondiale di Formula 1 finisce prima per non sovrapporsi ai Mondiali di calcio, ma ha già emesso da molto tempo i suoi verdetti.

L’atmosfera è decisamente più rilassata, ma dopo le emozioni delle qualifiche di ieri la speranza è quella di assistere comunque a un Gran Premio divertente, per congedarci dal 2022 nel migliore dei modi. Ricordiamo allora che la partenza della gara sul tracciato degli Emirati Arabi Uniti avrà luogo alle ore 14.00 italiane nonostante tre ore di fuso orario, cioè quando ad Abu Dhabi saranno le 17.00; in effetti una delle caratteristiche tipiche della diretta Formula 1 di questa corsa è che si parte ancora con la luce del sole, sia pure al tramonto, mentre si arriva con il buio, con la pista a quel punto illuminata dalle luci artificiali. La Ferrari proverà a vincere per la prima volta da queste parti, Hamilton cercherà di salvare la sua striscia record di stagioni sempre chiuse con almeno una vittoria, ci sono posizioni da definire e Verstappen vorrà rinnovare il ricordo dell’anno scorso. Insomma, la diretta Formula 1 non ci farà annoiare…

DIRETTA FORMULA 1 GP ABU DHABI 2022: LE CARATTERISTICHE DI YAS MARINA

Diamo adesso alcune importanti informazioni tecniche per seguire al meglio la diretta Formula 1 del Gp Abu Dhabi 2022: la gara si svolgerà sulla distanza di 58 giri, ognuno dei quali misura 5.281 metri, per un totale di 306,183 km. Dobbiamo infatti ricordare che fin dall’anno scorso il circuito è stato modificato, rendendolo meno tortuoso per cercare di favorire i sorpassi che erano merce rarissima a Yas Marina: il numero delle curve che caratterizzano questo circuito è sceso da 21 a 16. Nella zona dell’hotel le curve hanno ora angoli più aperti per favorire le scie, la sequenza di curve a 90 gradi dopo il secondo rettilineo è stata sostituita da una sola curva da 240 km/h ed inoltre è stata eliminata una chicane nella prima parte del tracciato.

I due rettilinei sui quali si potrà attivare il Drs sono quelli compresi fra le curve 5-6 e 8-9, piuttosto breve invece è il rettilineo d’arrivo, sul quale infatti non si potrà utilizzare l’ala mobile. Realizzato nel contesto di un progetto più ampio per fare di Yas Marina una località turistica (compreso il parco tematico della Ferrari), il circuito si fa notare più per aspetti spettacolari quali appunto il fatto che si gareggi al tramonto oppure la particolarissima uscita dalla corsia box, che passa sotto la pista attraverso il tunnel, piuttosto che per le caratteristiche tecniche piuttosto insipide, almeno fino alle novità introdotte l’anno scorso, che possono aiutare molto soprattutto quando non c’è più il pathos di un Mondiale in bilico a vivacizzare l’atmosfera.

DIRETTA FORMULA 1: OMAGGIO A SEBASTIAN VETTEL

L’atmosfera da “ultimo giorno di scuola” ci porta a salutare un pilota che è stato per tantissimi anni un grande protagonista della diretta Formula 1. Parliamo naturalmente di Sebastian Vettel, che abbandona il Circus dopo i quattro titoli mondiali vinti consecutivamente dal 2010 al 2013 al volante della Red Bull, 53 vittorie, 57 pole position, 38 giri veloci e 122 podi. Abu Dhabi resterà per sempre un luogo speciale per Seb, che vinse a Yas Marina il primo Mondiale della sua carriera con l’impresa del 2010, quando grazie al successo nell’ultimo Gran Premio passò da terzo a primo nella classifica Piloti in un colpo solo, scavalcando il compagno di squadra Mark Webber e la Ferrari di Fernando Alonso. Iniziò così quella che per alcuni anni fu la “dittatura” del binomio Vettel-Red Bull, fino a quando iniziò l’epoca ibrida e Seb passò alla Ferrari, sulle orme del suo idolo Michael Schumacher.

Purtroppo per il secondo grande campione tedesco nella storia della Formula 1 l’avventura a Maranello non è stata altrettanto leggendaria e Vettel non è riuscito a riportare il titolo iridato alla Ferrari, con qualche rimpianto soprattutto nelle stagioni 2017 e 2018, che presentano alcune similitudini con quanto è successo quest’anno. Il legame però è rimasto solidissimo, come dimostrò il saluto cantato in italiano proprio ad Abu Dhabi nel 2020. Dieci anni dopo, da un Mondiale “soffiato” a un commiato come pochi altri nella storia della Formula 1. Adesso sono passate altre due stagioni, con ben poche soddisfazioni alla guida di una Aston Martin, anche se non sono mancati sprazzi di classe assoluta. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile per la vittoria della corsa: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio di Abu Dhabi 2022 sul circuito di Yas Marina sta per cominciare…











