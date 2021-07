Diretta Formula 1/ Sprint Race, FP2 live e streaming video: cronaca (Gran Bretagna)

DIRETTA FORMULA 1, OGGI SI DECIDE LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GRAN PREMIO DI GRAN BRETAGNA

La diretta Formula 1 torna protagonista oggi, sabato 17 luglio, con la Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna 2021 sul circuito di Silverstone, che sarà la grande novità per determinare la griglia di partenza e la pole position della gara di domani, uno degli appuntamenti più classici della stagione in quella che forse è la casa per eccellenza della Formula 1, sia perché molte scuderie hanno base in Inghilterra sia perché proprio qui si corse la prima gara iridata della storia. Quest’anno Silverstone sarà però soprattutto la sede di una significativa innovazione per il format del weekend della Formula 1, che in caso di riscontri positivi potrebbe diventare definitivo in futuro: ora diamo allora per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta Formula 1 delle sessioni odierne.

Un’ora di fuso orario ci separa dal Regno Unito, si comincerà dunque alle ore 13.00 italiane (le 12.00 locali) con quella che in questo weekend sarà la seconda e ultima sessione di prove libere FP2, che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della Sprint Race, una gara che si disputerà sulla distanza di 17 giri, cioè circa un terzo del Gran Premio, che assegnerà 3-2-1 punti per il Mondiale ai primi tre classificati e determinerà la griglia di partenza per la gara di domani (clicca qui per sapere tutto sulla Sprint Race). Per questa decisiva gara veloce delle qualifiche l’appuntamento sarà alle ore 17.30, le 16.30 di Silverstone, quando prenderà il via questo evento a suo modo storico per la Formula 1.

DIRETTA FORMULA 1, FP2 E SPRINT RACE IN STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERE LE SESSIONI

Le qualifiche della Formula 1 per il Gran Premio di Gran Bretagna 2021 sul circuito di Silverstone ci offriranno la grande novità del format della Sprint Race, ma come sempre saranno trasmesse in tv e streaming – come ormai è tradizione da qualche anno – su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la nona stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Il calendario di questa stagione, pur con tutte le cautele del caso, è molto più simile a quello tradizionale della Formula 1, ma a Silverstone ci sarà appunto la novità di un weekend particolare, con l’introduzione della gara sprint che sarà il piatto forte del sabato. La programmazione televisiva riserva – per chi non è abbonato Sky – su Tv8 le qualifiche-Sprint Race in chiaro ma non in tempo reale, notizia importante da tenere presente per tutti gli appassionati di Formula 1, che in ogni caso a Silverstone sono pronti a vivere una nuova tappa del già appassionante duello Hamilton-Verstappen, sperando magari anche in una Ferrari protagonista.

Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con le limitazioni dovute al Covid, le “padrone di casa” saranno Federica Masolin e Mara Sangiorgio, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo non sarà un weekend visibile in tempo reale per chi seguirà le emozioni di qualifiche e gara su Tv8 – la FP2 invece è come sempre esclusa e sarà visibile esclusivamente su Sky. Le emozioni delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2021 saranno dunque garantite gratuitamente a tutti da Silverstone, tuttavia questa nuovissima Sprint Race sarà visibile soltanto in differita a partire dalle ore 20.15. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale di Formula 1 su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata.

DIRETTA FORMULA 1, LA STORIA DEL GP GRAN BRETAGNA

In attesa di buttarci sull’attualità della diretta Formula 1, andiamo però a ripercorrere in breve l’affascinante e lunghissima storia dell’automobilismo in Gran Bretagna. Una storia gloriosa, come è normale che sia visto che stiamo parlando del Paese che ha pure dato i natali a tanti piloti che hanno scritto la storia di questo sport, da Stirling Moss a Lewis Hamilton, passando per Mike Hawthorn e Graham Hill, Jim Clark e John Surtees, Jackie Stewart e James Hunt, Nigel Mansell, Damon Hill e Jenson Button – giusto per fare i nomi più celebri. Quanto al Gran Premio, se questo sarà ricordato per il nuovo format, il 13 maggio 1950 scrisse davvero la storia perché la prima edizione del Mondiale di Formula 1 cominciò proprio con il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, che fu vinto da Nino Farina su Alfa Romeo. L’anno successivo vinse Froilan Gonzalez e fu il primo successo iridato della Ferrari, con cui nei due anni successivi vinse il nostro Alberto Ascari (purtroppo ancora oggi gli ultimi successi di un pilota italiano in Inghilterra). Insieme al Gran Premio d’Italia, il Gp Gran Bretagna è l’unico presente in tutte le edizioni del Mondiale, però la sede è spesso cambiata, almeno nei primi decenni: cinque edizioni dal 1955 al 1962 furono ospitate dal circuito di Aintree, che si alternava con Silverstone come poi in seguito fece a lungo Brands Hatch, dove si corse per l’ultima volta nel 1986.

DIRETTA FORMULA 1: L’ALBO D’ORO

A partire dall’anno successivo Silverstone è invece la sede fissa della corsa, il cui fascino è ben esemplificato dal trofeo che viene consegnato al vincitore, il Royal Automobile Club Trophy, che risale addirittura al 1871. Nell’albo d’oro spiccano i sette successi di Lewis Hamilton, che vincendo l’anno scorso ha consolidato il primato tra i plurivincitori del Gp Gran Bretagna davanti alle cinque vittorie a testa di Jim Clark e Alain Prost, seguiti da Nigel Mansell a quota quattro, mentre Jack Brabham, Niki Lauda e Michael Schumacher si sono imposti tre volte a testa. Hamilton, il grande padrone di casa di questo weekend, è dunque logicamente anche il più vittorioso a Silverstone fra i piloti di Formula 1 ancora in attività: oltre a lui, solo Sebastian Vettel (2009 e 2018) e Fernando Alonso (2006 e 2011) hanno vinto la gara più di una volta in carriera, mentre vanta un successo Kimi Raikkonen (2007); anche Max Verstappen vanta una vittoria a Silverstone, ma fu quella nel GP 70º Anniversario che l’anno scorso si aggiunse come bis a Silverstone. Il dominio di Hamilton e della Mercedes è dunque quasi totale di recente: lo spezzano solo quel successo di Max e qiello del 2018 di Vettel con la Ferrari. Tuttavia adesso non è più il tempo delle parole e dei numeri storici, perché la battaglia per la griglia di partenza sta finalmente per cominciare. Allora mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 della Sprint Race e della FP2 del Gran Premio di Gran Bretagna 2021 a Silverstone sta per cominciare…



