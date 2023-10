DIRETTA INTER BOLOGNA/ Video streaming tv: goleade nelle ultime sfide! (Serie A, 7 ottobre 2023)

DIRETTA INTER BOLOGNA, TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Inter Bologna pone di fronte due formazioni che negli ultimi match hanno sempre regalato spettacolo ed emozioni ogni qualvolta che si sono affrontate. Vi presentiamo le ultime 5 sfide tra queste due squadre con una peculiarità interessante. In due di queste ultime 5 sfide l’Inter ha ottenuto la vittoria con il risultato di 6-1, entrambe giocate allo stadio San Siro di Milano. Facendo un piccolo passo indietro la prima sfida da analizzare è quella del 2021 vinta di misura dai nerazzurri grazie al gol firmato dall’attuale calciatore della Roma Lukaku. Sempre nello stesso anno la prima delle due vittorie per 6-1. Ad andare in gol due volte Edin Dzeko; completarono Skriniar, Lautaro Martinez, Barella e Vecino. Per il Bologna gol negli ultimi minuti firmato da Theate.

Bologna che attuò la propria rivincita nel 2022 con le reti di Arnautovic, oggi passato all’Inter ma assente causa infortunio, e Nicola Sansone. Serve soltanto le statistiche, invece, la rete firmata dal croato Perisic. 2022 che ripresenta nuovamente il risultato di 6-1. Scatenato il difensore Dimarco con una doppietta; completarono in zona gol Dzeko, Lautaro Martinez, Calhanoglu e Gosens. Per il Bologna ad andare in gol, tra l’altro sbloccando la sfida, Lykogiannis. L’ultima sfida in ordine cronologico è stata vinta però dal Bologna con la rete firmata da Riccardo Orsolini. (Marco Genduso)

INTER BOLOGNA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Inter Bologna si potrà vedere solamente su DAZN attraverso l’abbonamento al servizio streaming che detiene tutti i match di Serie A. Come l’anno scorso solamente tre gare su dieci saranno visibili anche su Sky e la diretta Inter Bologna non fa parte di quel trio di partite dunque sarà in esclusiva su DAZN.

La diretta streaming Inter Bologna sarà offerto naturalmente da DAZN attraverso qualsiasi dispositivo mobile quale telefono, computer, tablet e console di gioco. Inoltre, se la vostra televisione è una Smart TV basterà accedere dall’app.

ESAME COMPLICATO PER I FELSINEI

La diretta Inter Bologna, in programma sabato 7 ottobre alle ore 15:00, racconta della seconda partita di ottobre di queste due squadre. Infatti i nerazzurri, sebbene non abbiano ancora giocato nel nuovo mese in campionato, hanno disputato il 3 ottobre la sfida di Champions League vinta 1-0 contro il Benfica. Questo successo va a sommarsi a quello con la Salernitana, utile per scacciare i fantasmi dopo la sorprendente sconfitta casalinga per 2-1 col Sassuolo. I nerazzurri sono attualmente primi in campionato a 18 punti insieme al Milan e a -4 da Napoli, Juventus e Fiorentina.

Il Bologna è reduce dal 3-0 inflitto all’Empoli che ha portato la striscia tuttora aperta di gare consecutive senza sconfitta a 6 partite. I felsinei hanno perso solamente in casa col Milan all’esordio stagionale, ma per il resto hanno sempre lasciato il campo imbattuti, prevalentemente pareggiando. Basti vedere il mese di settembre che ha visto il Bologna ottenere tre punti con zero gol in virtù del triplo 0-0 con Verona, Napoli e Monza.

INTER BOLOGNA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Inter Bologna vedono i nerazzurri schierarsi col canonico 3-5-2 di Simone Inzaghi. In porta Sommer, difesa a tre con Pavard, Acerbi e Bastoni anche se sia Darmian sia De Vrij osservano eventuali sviluppi. A centrocampo solito duo esterno Dumfires-Dimarco mentre al centro bisogna valutare le condizioni di Frattesi e Sensi, ma il terzetto titolare dovrebbe essere il solito con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Davanti è sicuro di giocare Lautaro Martinez mentre Thuram dovrebbe riposare per Sanchez.

Il Bologna invece si schiera col 4-2-3-1, ma in difesa cambierà qualcosa. Skorupski c’è, manca invece Kristiansen e dunque considerando la situazione generale dovrebbe scendere in campo da destra verso sinistra De Silvestri, Beukema, Calafiori e Lykogiannis. In mediana Aebicher-Freuler, nella batteria dei trequartisti Orsolini, Ferguson e Ndoye che parte avanti su Saelemaekers. Unica punta Zirkzee.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee.

INTER BOLOGNA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Inter Bologna vedono favorita la squadra di casa a 1.36. Secondo bet365, il segno X è offerto a 5.50 mentre il 2 addirittura a 7.50. Al netto di due difese poco perforate, l’Over 2.5 è dato più basso dell’Under rispettivamente a 1.57 e 2.35. Segno Gol a 1.80 contro l’1.95 del No Gol ovvero al massimo una sola squadra a segnare.











