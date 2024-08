DIRETTA ITALIA FINALE 4 SENZA CANOTTAGGIO STREAMING, AZZURRI OUTSIDER (OLIMPIADI PARIGI 2024, 1 AGOSTO)

Speriamo in altre emozioni anche oggi giovedì 1° agosto con le finali del canottaggio alle Olimpiadi Parigi 2024 nel bacino del Nautical St. Flat water. L’appuntamento centrale per noi oggi è la diretta Italia finale 4 senza canottaggio alle ore 12.10, è la gara in cui siamo stati terzi sia a Rio de Janeiro sia a Tokyo e di conseguenza puntiamo al tris con il nostro equipaggio del 4 senza che è composto da Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino e Nicholas Kohl, i quali proveranno ad imitare i colleghi del 4 di coppia che ieri ci hanno portato l’argento, prima medaglia del canottaggio italiano a questi Giochi Olimpici.

La diretta Italia finale 4 senza canottaggio ci vedrà sulla carta recitare da outsider, dal momento che la batteria non era andata bene e di conseguenza siamo dovuti passare dai ripescaggi, dove abbiamo però vinto con un tempo nettamente migliore di quello ottenuto nel primo turno, ottenendo così la qualificazione per la finale A. L’auspicio quindi è che si possa andare ancora in crescendo oggi, per cercare di inserirci nella lotta per il podio nella diretta Italia finale 4 senza canottaggio.

ITALIA FINALE 4 SENZA CANOTTAGGIO DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta tv Italia finale 4 senza canottaggio sarà in chiaro su Rai Due, con in alternativa almeno Rai Sport ma presumibilmente sul canale generalista essendo una finale con l’Italia presente, mentre saranno sito e app di Rai Play a garantire la diretta streaming video. Su abbonamento l’offerta poi sarà davvero ottima, grazie ai canali di Eurosport e allo streaming offerto dalla piattaforma Discovery Plus che copre ogni singolo appuntamento dei Giochi Olimpici. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, ITALIA FINALE 4 SENZA CANOTTAGGIO OLIMPIADI 2024 PARIGI

ITALIA, FINALE 4 SENZA CANOTTAGGIO: IL CONTESTO

Abbiamo già tratteggiato cosa potremmo attenderci dalla diretta Italia finale 4 senza canottaggio: dobbiamo dire che la storia recente della specialità è stata monopolizzata da Australia e Gran Bretagna, che saranno naturalmente presenti anche se sono state seconde nelle rispettive semifinali e di conseguenza hanno trovato qualcuno che abbia fatto meglio finora. Il riferimento va a Nuova Zelanda e Stati Uniti che occuperanno le due corsie centrali avendo appunto vinto le due batterie.

Ai loro fianchi proprio Gran Bretagna e Australia come seconde, mentre l’Italia e la Romania devono accontentarsi delle corsie laterali, in particolare Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino e Nicholas Kohl saranno in acqua 1. Posizione teoricamente non ideale, ma speriamo nella crescita mostrata nei ripescaggi e allora speriamo di poterci divertire con le emozioni della diretta Italia finale 4 senza canottaggio…