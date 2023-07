Diretta/ Italia Giappone (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, il match comincia (oggi 2 luglio 2023)

DIRETTA ITALIA GIAPPONE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, finalmente comincia la diretta di Italia Giappone. Fra i precedenti recenti possiamo ricordare la partita del 5 ottobre 2022 alla Rotterdam Ahoy della città olandese, nel girone E della seconda fase dei Mondiali 2022 di pallavolo femminile. Era stata una bella vittoria per l’Italia, che si impose con il risultato finale di 3-1 e i parziali di 20-25, 25-20, 25-14, 25-15 con un meraviglioso crescendo dopo un inizio difficile. Siamo all’ultimo atto della stagione regolare, settimana prossima giocheranno gli uomini e poi sarà la volta della Final Eight, quest’anno organizzata dagli Stati Uniti ad Arlington.

DIRETTA/ Italia Croazia (risultato finale 3-0): Azzurre alla Final Eight di VNL! (oggi 1° luglio 2023)

Si comincerà mercoledì 12 luglio con i primi due quarti di finale, poi gli altri due saranno evidentemente giovedì 13 per completare il quadro delle quattro qualificate per le semifinali di sabato 15 luglio, infine la finalissima sarà evidentemente domenica 16, ma bisogna considerare che (a causa del fuso orario) diverse di queste partite saranno già oltre la mezzanotte italiana. Adesso però pensiamo solamente alla stretta attualità: la parola va al campo di Bangkok, perché inizia la diretta di Italia Giappone! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Italia Canada (risultato 3-2): vittoria azzurra al tie-break! (VNL, oggi 30 giugno 2023)

ITALIA GIAPPONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Giappone sarà garantita oggi sul canale Sky Sport Summer (il numero 201) della piattaforma satellitare. Di conseguenza, sarà possibile usufruire della diretta streaming video di Italia Giappone anche tramite il servizio Sky Go oltre che sulla piattaforma Volleyball World TV, la quale infatti seguirà integralmente la Volleyball Nations League 2023.

ITALIA GIAPPONE: LE AVVERSARIE

Mentre aspettiamo il via per la diretta di Italia Giappone, possiamo ricordare che la Nazionale nipponica ha un posto fondamentale nella storia della pallavolo femminile, anche se soprattutto in decenni ormai lontani. Il debutto fu a Tokyo 1964 e le padrone di casa vinsero l’oro, seguito da due argenti nel 1968 e nel 1972 e da un altro oro nel 1976, poi però il Giappone non è andato oltre un bronzo nel 1984 e un altro terzo posto nel 2012, unico podio olimpico negli ultimi 35 anni. Storia simile anche ai Mondiali, con il terzo posto del 2010 che è l’unica apparizione sul podio dopo la serie di sei finali consecutive.

DIRETTA/ Italia Brasile (risultato finale 2-3): vittoria verdeoro al tie-break! (VNL 2023, 28 giugno)

Finali che tra il 1960 e il 1978 avevano portato al Giappone tre titoli iridati (1962, 1967 e 1974) e altrettanti secondi posti nel 1960, 1970 e 1978. Il livello restato, come conferma ad esempio il quinto posto degli ultimi Mondiali, per cui il Giappone femminile è sempre una Nazionale da tenere in grande considerazione: la storia aiuta, perché naturalmente c’è grande tradizione e il volley è uno sport molto praticato dalle ragazze, nel Paese del Sol Levante come in Italia, quindi di sicuro anche oggi ne vedremo delle belle… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ITALIA GIAPPONE: SI CHIUDE LA PRIMA FASE

Italia Giappone, in diretta dall’Indoor Stadium Huamark di Bangkok, capitale della Thailandia, si gioca alle ore 12.00 italiane (le 17.00 locali) di oggi, domenica 2 luglio 2023. Siamo giunti alla dodicesima e ultima fatica delle Azzurre del c.t. Davide Mazzanti nella VNL 2023 di volley femminile, perché oggi si completa anche la terza settimana, nella quale stiamo giocando appunto a Bangkok. Ormai agli sgoccioli della stagione regolare della classica competizione estiva, ci sono da definire gli ultimi verdetti circa la qualificazione alla Final Eight di metà luglio ad Arlington, che spetta alle prime otto in classifica. L’Italia però è già qualificata, grazie al successo di ieri contro la Croazia e anche allo scivolone della Serbia con la Repubblica Dominicana.

La diretta di Italia Giappone, contro una Nazionale che ha avuto sostanzialmente il nostro stesso rendimento durante queste settimane, garantirà in ogni caso una chiusura davvero avvincente per la prima parte della edizione 2023 della Volleyball Nations League, che l’Italia ha affrontato da detentrice del titolo della VNL. Gli obiettivi più prestigiosi dell’estate arriveranno più avanti, però con il titolo di campionesse in carica era lecito attendersi di più e allora oggi sarebbe certamente prezioso riuscire a chiudere in bellezza: che cosa ci dirà la diretta di Italia Giappone?

DIRETTA ITALIA GIAPPONE: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Giappone, dobbiamo ribadire per l’ennesima volta che la stagione regolare della VNL 2023 femminile è stata globalmente non esaltante per le Azzurre, anche se questo è un rischio che era stato messo in conto, dal momento che il ricambio nella formazione allenata dal c.t. Davide Mazzanti è stato evidente. Le estati delle Nazionali di volley sono sempre molto intense, l’Italia arriva da due stagioni in cui ha vinto l’Europeo 2021, ha conquistato la VNL 2022 e infine è stata di bronzo ai Mondiali, quindi era forse fisiologico cambiare qualcosa, esponendosi al rischio di pagare dazio sulla strada dei prossimi Europei e della qualificazione olimpica.

Detto questo, la Final Eight è stata raggiunta con una partita d’anticipo nonostante i tanti alti e bassi, anche all’interno delle partite singole, ben testimoniati dalle numerose occasioni nelle quali siamo arrivati al quinto set, avere come ultimo ostacolo il Giappone non sarà facile ma sono d’altronde proprio partite come queste che permettono a un gruppo e alle singole giocatrici di crescere e quindi Davide Mazzanti si attende risposte significative circa la forza di questa Nazionale “nuova”. Non serve aggiungere altro, il resto ce lo dirà la diretta di Italia Giappone…











© RIPRODUZIONE RISERVATA