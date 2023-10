DIRETTA/ Serbia Italia U19 video streaming tv: così è andata nella storia (oggi sabato 14 ottobre 2023)

DIRETTA SERBIA ITALIA U19: TESTA A TESTA

Prima di seguire per la seconda volta in pochi giorni la diretta di Serbia Italia U19, facciamo un tuffo nei precedenti tra queste due Nazionali Under 19 prima di mercoledì. Ne contiamo cinque tra il 2010 e il 2019; due di questi sono andati in scena nel contesto di qualificazioni agli Europei di categoria, il primo di questi nell’ottobre di nove anni fa con vittoria azzurra in trasferta 1-3 con i gol di Alberto Cerri, Giuseppe Panico e Vittorio Parigini; quattro anni fa abbiamo replicato, questa volta allo stadio Euganeo di Padova, le nostre reti sono arrivate nel finale con una doppietta di Roberto Piccoli.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, CLASSIFICHE/ Focus sul girone G! Diretta gol live score (14 ottobre)

C’è stato un pareggio nell’ultima amichevole disputata a dicembre 2016 prima di questa ricca settimana, mentre come risultato più eclatante abbiamo un 4-1 del 2015: eravamo a Recanati, la Serbia in verità era passata in vantaggio con un gol di Filip Jovic ma poi l’Italia U19 aveva dominato, grazie ai gol di Simone Pontisso e Alfredo Bifulco per la rimonta e poi completando l’opera nel secondo tempo, con secondo gol di Pontisso e rete di Andrea Favilli. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Ucraina Macedonia del Nord video streaming tv: precedenti a senso unico (Euro 2024, 14 ottobre 2023)

DIRETTA SERBIA ITALIA U19 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Serbia Italia U19 non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto; non sarà quindi a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per Serbia Italia U19, ma per avere informazioni utili sulla sfida di oggi potrete consultare il sito ufficiale della nostra federcalcio, all’indirizzo www.figc.it, e le relative pagine messe a disposizione sui social network, in particolare Facebook e X (il vecchio Twitter).

SI FA IL BIS

Serbia Italia U19, in diretta stavolta dal Centro Federale di Stara Pazova, si gioca alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, sabato 14 ottobre: è la seconda delle due amichevoli in questa trasferta in Serbia aperta dalla partita di mercoledì, nella quale gli Azzurrini, che sono campioni d’Europa in carica, giocano contro la nazionale balcanica appunto per due volte nello spazio di tre giorni, una consuetudine per le Nazionali giovanili nel corso della sosta dei campionati, ovviamente qualora non siano in programma appuntamenti in competizioni ufficiali.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MALTA/ Quote: chi giocherà sulle fasce? (qualificazioni Europei 2024)

Come detto l’Italia U19 ha vinto gli ultimi Europei, ma poi ha salutato Alberto Bollini, che ha seguito i suoi ragazzi che sono ora naturalmente l’Under 20. Ecco allora che Bernardo Corradi è il nuovo c.t. di questa nuova Under 19. Il nuovo ciclo è cominciato con una vittoria sull’Irlanda del Nord, poi è arrivata una sconfitta contro l’Olanda; adesso continua la fase di preparazione per i prossimi impegni ufficiali e allora ci apprestiamo a fare il bis, chissà con quali differenze rispetto a mercoledì. Un motivo d’interesse in più per seguire la diretta di Serbia Italia U19…

PROBABILI FORMAZIONI SERBIA ITALIA U19

Cerchiamo adesso di dire qualcosa in più circa le probabili formazioni della diretta di Serbia Italia U19. Più che altro, il nodo è capire quanto turnover andrà fatto rispetto alla precedente uscita, di sicuro il c.t. Bernardo Corradi darà minuti a tutti sulla totalità delle due amichevoli. Possiamo allora ricordare che i due portieri sono Alessandro Calligaris e Federico Magro; i difensori per questa doppia sfida in Serbia sono invece Wisdom Amey, Adam Bakoune, Davide Bartesaghi, Fabio Cristian Chiarodia, Christian Corradi, Filippo Calixte Mane, Marco Palestra e Filippo Saiani.

Proseguiamo poi con i centrocampisti dell’Italia U19, che in questa settimana serba sono Thomas Berenbruch, Luca Lipani, Mattia Mannini, Lorenzo Menegazzo (chiamato in sostituzione dell’indisponibile Luca Di Maggio), Fabio Parravicini e Diego Ripani; infine, ecco che gli attaccanti a disposizione del loro illustre ex collega di reparto Corradi sono Lorenzo Anghelè, Alphadjo Cisse, Marco Delle Monache, Giulio Misitano, Simone Pafundi e Kevin Zeroli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA