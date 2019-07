Diretta Torino Debrecen/ Streaming video e tv: esordio granata in Europa League

Torino Debrecen sarà diretta dall’arbitro danese Jens Maae, si gioca alle ore 21:00 di giovedì 25 luglio presso il Moccagatta di Alessandria ed è valida per l’andata del secondo turno preliminare di Europa League 2018-2019: finalmente i granata esordiscono nella competizione che non avrebbero nemmeno dovuto giocare, ma che invece disputano per l’esclusione del Milan che ha fatto balzare la Roma direttamente ai gironi. Dunque per la squadra di Walter Mazzarri c’è ora la possibilità di tornare alla fase finale del torneo; la possibilità di dover aprire la stagione a luglio era già contemplata e di conseguenza il gruppo era pronto, ma sicuramente il Debrecen – che ha eliminato il Kukesi nel turno precedente – sarà fisicamente più pronto pur essendo inferiore sul piano tecnico. Nel ricordare che la prossima avversaria sarebbe una tra Shakhtyor e Esbjerg, aspettiamo la diretta di Torino Debrecen andando a valutare in che modo i due allenatori potrebbero presentare le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera specifica le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Debrecen sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, dunque l’appuntamento sarà riservato agli abbonati che potranno seguire questa partita su Sky Sport Uno (numero 201) o Sky Sport Football (203) ma anche, qualora non abbiano a disposizione un televisore, tramite il servizio di diretta streaming video che viene garantito da Sky Go, applicazione che si può attivare senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO DEBRECEN

Per Torino Debrecen Mazzarri si schiera ovviamente con il 3-5-2, e non dovrebbe cambiare molto rispetto alla passata stagione: in porta va Sirigu, la difesa a tre sarà comandata da N’Koulou che dovrebbe avere ai suoi lati Izzo e uno tra Bremer e Lyanco, tornato dal prestito al Bologna. A centrocampo sulle fasce laterali si considera l’ipotesi di De Silvestri e Ansaldi senza però dimenticarsi di Ola Aina e Berenguer; in mezzo invece dovrebbe giocare Rincon come perno di riferimento, con Baselli e uno tra Meité e Lukic ai lati, davanti la coppia formata da Belotti e Iago Falque. Il Debrecen sarà in campo con il 4-1-4-1: Nad il portiere, capitan Tozser il giocatore che si piazza davanti alla difesa e Zsori la prima punta. Tra questi elementi agiranno due linee da quattro: nel reparto arretrato Pavkovics e Szatmari saranno i centrali con Kusnyir e Ferenczi che si prenderanno le fasce laterali, sulla trequarti invece Szecsi e Trujic gli esterni mentre alle spalle del centravanti dovrebbero agire Haris e Varga.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Torino Debrecen indicano naturalmente nella squadra granata quella favorita, e in maniera netta: siamo a un valore di 1,17 volte la somma messa sul piatto per il segno 1 che identifica la vittoria interna, contro la quota di 14,00 che accompagna il segno 2 per l’affermazione degli ungheresi. Il segno X che regola l’eventualità del pareggio vi permetterebbe di incassare una vincita corrispondente a 6,25 volte quello che avrete deciso di puntare con questo bookmaker.



