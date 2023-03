Diretta Valencia Milano/ Streaming video tv: Olimpia in Spagna (Eurolega)

DIRETTA VALENCIA MILANO: OLIMPIA ANCORA INCEROTTATA E COSTRETTA A VINCERE

Valencia Milano, in diretta dal Pabellon Fuente De San Luis naturalmente di Valencia con palla a due alle ore 20.30 di questa sera, martedì 7 marzo 2023, si gioca per la ventisettesima giornata della Eurolega di basket 2022-2023, il decimo turno del girone di ritorno che la EA7 Emporio Armani Milano sta cercando di onorare con dignità nonostante le prospettive siano assai deludenti, dal momento che Milano è tristemente nei bassifondi con dieci vittorie e purtroppo ben quindici sconfitte, mentre è ancora da recuperare la partita contro il Fenerbahce. Situazione pessima per l’Olimpia di Ettore Messina, che negli anni più recenti ci aveva abituato decisamente molto meglio e invece sta facendo registrare un enorme passo indietro, sebbene le ultime quattro vittorie consecutive hanno addolcito la situazione, dimostrando che l’Olimpia vuole ancora lottare.

La diretta di Valencia Milano proporrà dunque una posta in palio decisamente più significativa per i padroni di casa spagnoli del Valencia Basket, che viaggiano ad un ritmo di tredici vittorie e altrettante sconfitte, che naturalmente collocano il Valencia tra le squadre che possono ancora inseguire con legittima ambizione la qualificazione tra le prime otto. Di fatto possiamo dire che invece per Milano le speranze playoff siano già finite, perché entrare fra le prime otto richiederebbe una rimonta leggendaria: il cammino è ancora lungo, sembra salvo l’onore e chissà se magari si potrà tenere ancora viva la fiammella della speranza. Intanto si punta alla quinta vittoria consecutiva, che non sarebbe affatto male, poi si vedrà senza fare troppi calcoli: che cosa succederà dunque nella diretta di Valencia Milano?

VALENCIA MILANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Valencia Milano viene trasmessa come sempre dai canali della televisione satellitare: le partite delle italiane in Eurolega, come altre selezionate turno per turno, sono disponibili su Sky Sport per gli abbonati, che potranno usufruire anche del servizio di diretta streaming video per Valencia Milano senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi la possibilità di consultare il tabellino play-by-play e il boxscore del match, aggiornati in tempo reale, sul portale euroleaguebasketball.net/euroleague, sul quale troverete anche calendario e classifica della competizione.

DIRETTA VALENCIA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Valencia Milano, purtroppo ripercorrere la stagione in Eurolega degli uomini di coach Ettore Messina ci ricorda più delusioni che soddisfazioni, dopo l’illusorio inizio con tre vittorie nelle prime quattro partite e un altro sprazzo a dicembre, con tre vittorie consecutive che avevano rilanciato speranze tuttavia poi molto presto affossate da cinque sconfitte consecutive, striscia che ha fatto seguito a quella dei nove ko di fila in autunno. Adesso c’è aperta una striscia invece di quattro vittorie consecutive che è già la migliore della stagione di Eurolega, che ha visto l’Olimpia Milano vincere sia contro il Baskonia sia contro la Stella Rossa prima della Coppa Italia, poi ecco il doppio successo anche contro le due formazioni greche, prima il Panathinaikos e infine l’Olympiacos, soddisfazione notevole contro la capolista.

Passi avanti molto importanti almeno per salvare l’onore, tenendo ancora aperta una piccola speranza anche per sognare una rimonta da leggenda, ma senza particolari pressioni che non avrebbero francamente senso a questo punto della stagione di Eurolega. Dall’altra parte ci sarà il Valencia, che settimana scorsa ha perso con un umiliante 114-75 il derby spagnolo contro il Baskonia ma con il suo bottino di 13-13 ha sicuramente più ambizioni di Milano di inseguire ancora un posto fra le prime otto. Servirebbe sfruttare meglio il fattore campo, che finora non fa la differenza per gli spagnoli, che sono infatti al 50% di vittorie sia in casa (7-7) sia in trasferta (6-6). La diretta di Valencia Milano riuscirà a regalare un altro sorriso che sarebbe il quinto consecutivo per l’Olimpia?











