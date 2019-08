Diretta Verona Bologna/ Streaming video DAZN: Mihajlovic assente annunciato (Serie A)

Verona Bologna, diretta dall’arbitro Giuia, è una delle partite che compongono il quadro della prima giornata nel campionato di Serie A 2019-2020: al Bentegodi si gioca alle ore 20:45 di domenica 25 agosto. Non ci sarà la sfida serbo-croata tra gli allenatori: a tale proposito mandiamo un altro in bocca al lupo a Sinisa Mihajlovic, che sta combattendo la sua battaglia contro la leucemia ed è stato comunque confermato come tecnico dei felsinei. L’anno scorso il Bologna si è salvato con una grande rimonta, dovuta in particolar modo al cambio in panchina; ancora una volta invece l’Hellas è tornato in Serie A dopo un solo anno nel campionato cadetto, e dopo aver vinto i playoff ha deciso di affidare la sua squadra a Ivan Juric che dunque torna in sella dopo l’esperienza negativa con il Genoa. Il croato avrà il compito di salvare la squadra, e personalmente spera naturalmente di poter concludere tutto il campionato. Adesso diamo spazio alla diretta di Verona Bologna, ma nel frattempo possiamo valutare in che modo le due squadre potrebbero scendere sul terreno di gioco nell’analisi delle probabili formazioni della partita.

La diretta tv di Verona Bologna non sarà disponibile sui canali tradizionali: la partita sarà infatti una di quelle fornite in esclusiva dalla piattaforma DAZN (tre per ogni giornata di Serie A). Gli abbonati potranno allora seguire le immagini in diretta streaming video attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, installare l’applicazione direttamente sul televisore, a patto che si tratti di una smart tv con connessione a internet.

Per Verona Bologna Juric deve rinunciare a Luigi Vitale e Di Carmine, che sono squalificati: a sinistra dunque ci sarà spazio per il nuovo arrivato Lazovic, in attacco Pazzini sarà l’unica punta con il supporto di Verre (reduce da una grande stagione a Perugia) e Zaccagni, che parte favorito su Tutino e il sudcoreao Lee. Davati a Silvestri dovrebbero giocare Gunter (bene al Genoa), Rrahmani e Empereur, con Faraoni a destra; in mediana dovremmo vedere Miguel Veloso, fortemente voluto da Juric, a fare coppia con Liam Henderson. Nel Bologna il modulo è il 4-2-3-1: Danilo e Denswil davanti a Skorupski, Ibrahima Mbaye e Dijks a correre sulle fasce. In mezzo, senza più Pulgar, diventa titolare Svanberg che dovrebbe agire al fianco di Andrea Poli; la linea di trequartisti prevede Orsolini (chiamato alla stagione della definitiva consacrazione) e Nicola Sansone esterni con Roberto Soriano a fare da trequartista, schierato un passo dietro Destro.

Secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, in Verona Bologna sono i felsinei a partire con i favori del pronostico: il segno 2 che regola la loro vittoria ha un valore meno redditizio (2,30) rispetto all’eventualità del segno 1, che identifica il successo dell’Hellas e vi farebbe guadagnare 3,30 volte quello che avrete messo sul piatto. Puntando sul pareggio (ovviamente segno X), la vostra vincita corrisponderebbe a 3,15 volte la giocata con questo bookmaker.



