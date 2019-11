Diretta Wolfsburg Gent/ Streaming video tv: tedeschi in crisi (Europa League)

Wolfsburg Gent, che sarà diretta dal nostro Massimiliano Irrati, si gioca giovedì 7 novembre 2019 alle ore 21.00 presso la Volkswagen Arena di Wolfsburg e sarà una sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League 2019-2020. Girone I equilibrato in Europa League con tedeschi e belgi che guidano a quota 5 punti, inseguiti da Oleksandriya e St. Etienne con 2 punti. Un ko rimetterebbe dunque la situazione qualificazione in bilico per la squadra perdente, ricordando che ovviamente potrebbe contare la doppia sfida diretta e, in questo senso, l’andata in Belgio è terminata 2-2. I tedeschi vengono da una settimana terribile, travolti 1-6 in casa in Coppa di Germania dal Lipsia e poi battuti 3-0 in trasferta dal Borussia Dortmund, scivolando in classifica in una Bundesliga comunque compattissima con nove squadre nel giro di 5 punti. I belgi sono invece reduci da una brillante vittoria contro lo Standard Liegi secondo in campionato, avvicinato a 2 punti da un Gent che ora occupa la terza posizione avendo sorpassato il KV Mechelen.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Wolfsburg Gent sarà disponibile per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare, con Sky che trasmetterà sul canale numero 205, Sky Sport Collection, highlights ed azioni salienti in tempo reale del match in “Diretta Goal Europa League”, che sarà visibile anche in diretta streaming video via internet, sempre per gli abbonati Sky, collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it oppure con smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone scaricando l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI WOLFSBURG GENT

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Wolfsburg Gent, giovedì 7 novembre 2019 alle ore 21.00 presso la Volkswagen Arena di Wolfsburg, sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Il Wolfsburg allenato dall’austriaco Glasner sarà schierato con un 3-4-3: Pervan, Tisserand, Knoche, Bruma, William, Arnold, Guilavogui, Steffen, Santos Sa, Weghorst, Brekalo. Risponderà con un 4-3-1-2 il Gent allenato dal danese Thorup: Kaminski, Lustig, Plastun, Ngadeu-Ngadjui, Asare, Kums, Owusu, Odjidja-Ofoe, David, Yaremchuk, Depoitre.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Wolfsburg Gent, l’agenzia di scommesse Snai indica la squadra di casa come favorita. Vittoria interna quotata 1.55, l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.90 mentre la possibilità del successo in trasferta viene offerta a una quota di 5.75. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso del match, over 2.5 quotato 1.75, under 2.5 proposto a una quota 2.10.



