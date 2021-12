Domenica In, perché non è in diretta la puntata/ “Positivo al Covid”: in onda Il Volo e…

Domenica In oggi non va in onda nella formula tradizionale che conosciamo. La diretta del programma di Mara Venier, in programma oggi domenica 26 dicembre, è stata temporaneamente sospesa a causa del Covid. Poche ore dopo l’annuncio della diretta della puntata di Santo Stefano, la produzione della trasmissione ha dovuto fare retromarcia: ha fatto sapere che andrà in onda una intervista registrata al trio de Il Volo e con la formula “il meglio di“. Nessuna rettifica, ma un cambio in corsa preciso, le cui cause sono state svelate da Davide Maggio.

Un membro dello staff di Domenica In è risultato positivo al Covid, quindi si è deciso di non andare più in onda in diretta. La persona risultata positiva al coronavirus aveva presenziato alle prove di giovedì, a cui però non aveva partecipato Mara Venier, in quanto la sua presenza non era prevista. Di conseguenza, parte dello staff di Domenica In è andato in quarantena. Invece per la conduttrice nessuna conseguenza: si sta godendo il Natale in famiglia.

Domenica In, niente diretta: chi e cosa va in onda oggi

Nelle ultime ore, però, proprio Mara Venier ha confermato la notizia. Sui suoi canali social ha, infatti, condiviso alcune delle notizie lanciate in merito alla sospensione della diretta. Qualche dettaglio in più lo ha fornito TvBlog, secondo cui Domenica In andrà in onda dalle ore 14 con il blocco inedito che era stato già registrato con i protagonisti de Il Volo e con Andrea Sannino che canterà la sua canzone “Amore”. Invece il resto della puntata in diretta, con i relativi ospiti previsti, è stata annullata per Covid.

Al suo posto il meglio delle precedenti puntate, quindi avremo modo di rivedere Carlo Verdone, Zucchero e Shel Shapiro con la sua bellissima canzone “La leggenda dell’amore eterno” che sta riscuotendo tanto successo. Quindi, non ci saranno le interviste a Marco Travaglio, niente Musichiere con Pierpaolo Petrelli, a cui avrebbero dovuto partecipare Alessandra Mussolini, Rossella Erra, Alvise Rigo e Federico Lauri. Inoltre, era prevista la presenza di Stefano De Martino per il lancio del suo nuovo programma.



