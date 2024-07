Duplice infanticidio a Reggio Calabria, due feti morti in un armadio/ Indagata una 24enne, la prima ipotesi

L’ipotesi di un duplice infanticidio a Reggio Calabria dopo il ritrovamento di due feti morti, nascosti nell’armadio di un’abitazione. Secondo quanto riporta l’Ansa, a lanciare l’allarme sarebbe stata la madre di una 24enne che attualmente risulta indagata e che sarebbe stata ricoverata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del Gom dove, nei giorni scorsi, si era recata per un presunto malore.

Giacomo Bozzoli all'ergastolo/ Chi è il "testimone austriaco" mai sentito con cui spera di essere scagionato

La prima ipotesi è che la giovane abbia partorito in casa, in circostanze ancora da chiarire, e che si abbia messo in atto un occultamento poi scoperto dalla mamma a causa del cattivo odore. Non si esclude nessuna pista: da quella di un aborto a quella di un parto gemellare a cui potrebbe essere seguita l’uccisione dei feti.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi: attentato a Mogadiscio. Trump: "Proiettile? Pensavo fosse una zanzara"

Feti morti nascosti in un armadio, l’ipotesi del duplice infanticidio a Reggio Calabria: autopsia sui gemelli

Sarà l’autopsia, come riporta Il Corriere della Sera, a stabilire se i gemelli fossero già morti al momento della nascita o se l’ipotesi del duplice infanticidio a Reggio Calabria possa trovare un riscontro. La 24enne attualmente indagata sarebbe ricoverata e gli inquirenti si trovano davanti a un quadro delicato e complesso. Non si esclude infatti che qualcuno possa averla aiutata,

Il ritrovamento dei feti nell’armadio sarebbe avvenuto a causa del cattivo odore proveniente dal mobile. A fare la macabra scoperta, la madre della giovane che poi avrebbe allertato la polizia. Nelle prossime ore dovrebbe essere affidato l’incarico al medico legale per l’esame autoptico, necessario a chiarire se il decesso sia intervenuto prima o dopo il parto e per quali cause.

Rivolta nel carcere di Torino: devastate le celle/ Detenuti incendiano gli spazi e pubblicano video su TikTok

Feti morti a Reggio Calabria, l’accertamento per capire se si tratti di un duplice infanticidio

L’accertamento utile a capire se un feto sia nato vivo o morto si chiama “docimasia polmonare” e serve a chiarire se nei polmoni è presente dell’aria. Secondo quanto riporta ancora Il Corriere, dovrebbe essere eseguito nelle prossime ore nel contesto degli esami necessari per stilare la relazione autoptica e il risultato avrà un peso di rilievo sulla posizione della giovane indagata. Stando a quanto appreso dal quotidiano, la ragazza avrebbe nascosto la gravidanza ai parenti e la Procura di Reggio Calabria avrebbe aperto un fascicolo per duplice infanticidio.

I due feti sarebbero stati trovati avvolti in un lenzuolo, occultati tra gli indumenti all’interno dell’armadio nella casa dove la 24enne risiede. Al vaglio degli inquirenti il suo racconto e le testimonianze di familiari e fidanzato. Non è ancora chiaro se sia stato quest’ultimo ad aiutare la giovane durante il parto, ed è su questo punto che si concentra una parte dell’attenzione investigativa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA