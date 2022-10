Edoardo Vianello:”Wilma Goich non ha superato la morte della figlia Susanna”/ “Al GF Vip può..”

Edoardo Vianello: “Wilma Goich? Il GF può aiutarla”

Edoardo Vianello e Wilma hanno dovuto affrontare un dolore immenso: la morte di loro figlia Susanna, scomparsa per un tumore improvviso nel 2020. A Nuovo, il cantante ha raccontato: “Per Wilma è stato ancora più tragico perché l’ha vissuto in prima persona. Nell’aprile 2020 non avevo potuto seguire l’evolversi della malattia di Susanna a causa del Covid e di altri miei malanni. Ed è stato un dolore incredibile. Però ho un ricordo felice di lei, perché era una ragazza estremamente allegra e questo mi dà un minimo di sollievo”.

Wilma Goich nella bufera al GFVIP/ Tensione alle stelle con Antonella Fiordelisi, ma con Ciupilan...

L’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip può aiutare Wilma Goich a superare il grande dolore? Edoardo non ha dubbi: “Wilma deve reagire e mi pare che sia molto contenta di questa occasione che le permetterà di sfogarsi con diverse persone e magari di superare questo momento. E così facendo probabilmente aiuterà anche me ad affrontare ciò che è successo”.

Wilma Goich infrange il regolamento al GF Vip/ Copre il microfono e...

Edoardo Vianello: “Wilma Goich? Nella Casa la vedo bene”

La scomparsa di Susanna Vianello è stata una tragedia immensa anche per Edoardo, che per contrastare il grande dolore ha iniziato a scrivere. Il cantante, a Nuovo, ha raccontato: “Un dolore così non si può dimenticare perché non giustifica. Certo, poi ognuno reagisce in modo diverso. Per quanto mi riguarda mi sono messo a scrivere senza sapere che quelle riflessioni sarebbero diventate una biografia che uscirà a breve e si intitolerà ‘Nel continente c’ero'”.

L’ingresso nella Casa del GF Vip di Wilma Goich ha reso felice Edoardo, che pensa possa aiutare la ex moglie a superare il lutto: “Vedo bene lei perché è socievole, spiritosa e anche polemica. Invece io sono abbastanza chiuso, pur essendo disinvolto. Però, visto che non so litigare, non mia sentirei a mio agio nelle piccole guerre tra concorrenti. E so bene che per essere protagonisti nella Casa, bisogna essere capaci di alimentare certe discussioni. Io al GF Vip come ospite? Non credo, preferirei restare estraneo alla trasmissione. Wilma è una cara amica, perché è stata mia moglie e la madre di mia figlia, ma siamo separati da quasi quarantacinque anni. Ho cambiato vita due volte, con la mia seconda moglie, Vania Muccioli, e ora con una terza, con cui sono legato da un quarto di secolo e sposato da 15 anni”.

Wilma Goich, cachet da urlo al GFvip/ Si infiamma la polemica Marco Bellavia

© RIPRODUZIONE RISERVATA