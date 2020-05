Elena Sofia Ricci/ “Sono stata una bambina con tanti problemi” (Vivi e lascia vivere)

Pubblicità

Elena Sofia Ricci è la protagonista di “Vivi e lascia vivere“, la fiction di successo in onda giovedì 7 maggio 2020 in prima serata su Raiuno. L’attrice che, per la prima volta ha condiviso il set con la figlia Emma Quartullo, interpreta il ruolo di Laura una donna che si ritrova improvvisamente a dover riprendere in mano la sua vita. Un personaggio che in parte riflette il momento storico che tutti noi stiamo vivendo per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, anche se l’attrice dalle pagine di SuperGuida Tv fa un’attenta riflessione sul senso di rinascita: ” dobbiamo cercare di gettarci nel mare degli interrogativi e chiederci cosa possiamo fare per rinascere. In generale per rinascere bisognerebbe avere la forza di entrare a contatto con sé stessi con profonda onestà”. L’attrice poi si sofferma sui personaggi al centro della fiction: “tutti nascondono qualcosa e serbano un segreto. La spinta è di essere se stessi fino in fondo affinché questa parte vera di ciascuno dei personaggi sia rispettata” – e precisa – “quando abbiamo girato la serie non avremmo mai immaginato di trovarci davanti ad uno scenario così catastrofico. Penso che la serie darà un po’ di speranza a quanti si trovano in difficoltà”.



Elena Sofia Ricci nella fiction Vivi e lascia vivere: “Come Laura non sono una campionessa mondiale nell’essere affettuosa”

Elena Sofia Ricci è molto felice del ruolo di Laura nella fiction “Vivi e lascia vivere”, una donna matura e moderna che in un momento molto difficile della sua vita si rimbocca le maniche e riprende in mano la sua vita. “Laura nella serie dopo essere stata licenziata da una mensa decide di mettere su un’attività di street food” – ha raccontato l’attrice che parlando dei tempi moderni e delle difficoltà di chi perde il lavoro ha detto – “questa può essere una buona idea per coloro che sanno cucinare e che hanno perso il lavoro. Io purtroppo non so cucinare quindi non potevano scegliere un’attrice peggiore. Con un po’ di speranza comunque ci si può rialzare”. Non solo, la Ricci sente di avere diverse cose in comune al personaggio di Laura nella serie di Raiuno: “come lei non sono una campionessa mondiale nell’essere affettuosa. Non sono brava a dimostrare l’amore attraverso il fisico perché mi sento impacciata da quel punto di vista. Questo aspetto mi avvicina a lei. Sono stata una bambina con tanti problemi ma molto determinata nell’affermare la mia passione. La determinazione a studiare cercando di crescere e di alzare l’asticella nel mio mestiere è un lato del carattere che appartiene anche a me”.



Elena Sofia Ricci: “Sono appassionata della psichiatria”

La vita di Elena Sofia Ricci in parte è stata come quella del personaggio di Laura che interpreta nella fiction “Vivi e lascia vivere”. A SuperGuida Tv l’attrice ha rivelato: “a 13 anni sono caduta anche io in basso e in un momento di grande dolore ho capito che non potevo più ragionare nei termini di un mondo crudele che si abbatteva su di me ma che delle responsabilità le avevo anche io”. Così l’attrice ha deciso di porsi delle domande e non solo: “ho intrapreso un percorso psicoterapico che ancora continuo e che è diventata la mia passione. Sono appassionata della psichiatria avendola frequentata per tanti anni come paziente. Questa è stata la prima rivoluzione che mi ha condotto a fare dei cambiamenti”.



