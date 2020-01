Eleonora Daniele è incinta/ Video, annuncio a Storie Italiane: “Aspetto una bambina”

Eleonora Daniele è incinta, la conduttrice aspetta una bambina: a dare l’annuncio è stata la presentatrice di Storie Italiane in chiusura della puntata di oggi, martedì 7 gennaio 2020. La notizia era nell’aria da diverso tempo, il volto tv ora l’ha “ufficializzata”: lei e il marito Giulio Tassoni metteranno presto al mondo una bimba. «Voglio chiudere questa puntata di Storie Italiane con una bellissima notizia, almeno per me lo è: mi avete chiesto sui social se sono incinta o meno, aspetto una bambina che chiamerò Carlotta. Volevo condividere con voi questa emozione», ha spiazzato tutti Eleonora Daniele: grande entusiasmo in studio, una standing ovation tra applausi e commozione. La Daniele ha poi sottolineato: «L’ho detta così (ride, ndr): per me era un grande desiderio che sta diventando realtà, volevo condividere questa emozione – che è grandissima – con tutti voi e gli amici di Storie Italiane».

ELEONORA DANIELE INCINTA, L’ANNUNCIO A STORIE ITALIANE

Come evidenziato da Eleonora Daniele, un figlio è un sogno che diventa realtà e già recentemente aveva sottolineato la volontà di mettere al mondo una creatura per coronare l’amore con il marito Giulio Tassoni. «Il prossimo sogno è la famiglia: un figlio la completerebbe. Vorrei dedicarmi un po’ a me stessa, a quest’idea», aveva affermato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, concetto ribadito ai taccuini di Chi: «Speriamo non rimanga un sogno, ma diventi presto realtà. È arrivato il momento giusto e ne ho avuto la conferma vedendo al matrimonio tutte le mie amiche più care con i loro figli. Mi sento pronta». Ora, finalmente, la gioia più grande per una coppia: tanti auguri a Eleonora Daniele ed al compagno, clicca qui per vedere il video dell’annuncio del lieto evento.

