Eletti Avanti con Scajola Imperia voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri

CONSIGLIERI AVANTI CON SCAJOLA SINDACO, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI IMPERIA 2023

Rispettate le attese della vigilia: i risultati delle elezioni comunali Imperia 2023 hanno visto trionfare il sindaco uscente Claudio Scajola, che ha stracciato la concorrenza sfiorando il 63 per cento di consensi. Niente da fare per l’avversario di centrosinistra, fermo al 22,58 per cento. La lista della nuova maggioranza ad aver raccolto più voti è quella di Avanti con Scajola sindaco con il 30,02 per cento, pari a 5.475 voti. Un dato che consente di assicurarsi 10 seggi in Consiglio comunale.

La maggioranza guidata da Claudio Scajola può vantare 21 seggi in Consiglio comunale: oltre ai già citati 10 seggi ad Avanti con Scajola sindaco, 9 seggi a Insieme con Scajola sindaco e 2 seggi a Prima Imperia. Per quanto concerne l’opposizione, oltre ai 3 seggi riservati ai candidati sindaci sconfitti (Ivan Bracco, Enrico Lauretti e Luciano Zarbano), questa è la ripartizione completa: 3 seggi al Pd, 2 seggi a Imperia Rinasce, 1 seggio a Alleanza Verdi e Sinistra, 1 seggio a Società aperta e 1 seggio a Imperia senza padroni. Ecco qui di seguito i nomi e le preferenze raccolte dai 10 consiglieri eletti per la lista Avanti con Scajola sindaco: Marcella Roggero (744), Simone Vassallo (699), Giuseppe Fossati (502), Ester D’Agostino (426), Davide La Monica (409), Andrea Landolfi (286), Orlando Baldassarre (281), Monica Gatti (276), Giovanni Montanaro (275), Simona Gazzano (253).

LISTA AVANTI CON SCAJOLA SINDACO IMPERIA, CANDIDATI CONSIGLIERI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2023

Ecco qui di seguito la lista completa dei candidati consiglieri di Avanti con Scajola sindaco: Arcella Elisa, Baldassarre Orlando, Boidi Fulvia, Comiotto Nicolò, Coscia Maria detta Adele, D’Agostino Ester, Dell’Orto Silvia, Di Bello Caterina, Falciola Luca, Fiori Nicolò Antonio detto Aimo, Fossati Giuseppe, Franciosi Alice, Gatti Monica, Gazzano Simona, Ghiglione Matteo, Guerrini Dalila, Italiani Patrizia, La Monica Davide, Landolfi Andrea detto Lando, Lantero Carla, Lodato Costa Alessandro, Mariani Alessandro detto Biste, Martini Elena, Montanaro Giovanni, Motosso Antonio detto Antonello, Oneglio Nicoletta, Ornamento Paolo, Pugi Stefano, Roggero Marcella, Tondelli Monica, Vassallo Simone, Venuto Giuseppe.

