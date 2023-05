Eletti FdI Ancona, voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri e seggi lista

CONSIGLIERI FDI ELETTI, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI ANCONA 2023

Sarà ballottaggio il 28-29 maggio dopo i risultati delle Elezioni Comunali Ancona 2023 che decretano la sfida tra due settimane tra Daniele Silvetti e Ida Simonella: per i nomi degli eletti anche in quota FdI nel prossimo Consiglio Comunale Ancona occorre dunque attendere, ma sul fronte preferenze dei candidati già molto è possibile osservare con i risultati di questo primo turno. Fratelli d’Italia si ritrova prima lista in casa Centrodestra a vantaggio del candidato sindaco Daniele Silvetti, seconda lista complessiva dietro solo al Partito Democratico.

Eletti FdI Vicenza, voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

Del 45,11% di preferenze ottenuto dal candidato Centrodestra, ben il 18,61% è recuperato dai candidati consiglieri FdI, davanti al 12,93% di Ancona Protagonista, 3,9% FI, 2,93 Lega. Sono in tutto 7607 le preferenze guadagnate dalla lista FdI che potrà portare un ampio numero di consiglieri eletti qualora Silvetti riuscisse a vincere il ballottaggio tra due settimane: ricordiamo che 20 seggi andranno alla maggioranza, 11 all’opposizione. Ecco qui di seguito i nomi e le preferenze raccolte dai candidati consiglieri per Fratelli d’Italia: campione di voti è Giovanni Zinni con 559 preferenze, seguito da Francesco Bastianelli 500, Angelo Elioantonio 401, Maria Grazia De Angelis 383, Orlanda Latini 341, Patrizia Serangeli 335, Angelica Lupacchini 322, Jacopo Toccaceli 275. (agg. di Niccolò Magnani)

Eletti FdI Sondrio, voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri e seggi lista

Risultati e affluenza Elezioni Comunali 2023 – Diretta live: Nord – Centro – Centro-Sud – Comuni “inferiori” – Comuni “superiori”

CANDIDATI CONSIGLIERI FDI ALLE ELEZIONI COMUNALI ANCONA 2023

In attesa dei risultati definitivi finali con tutti gli eletti e le preferenze delle Elezioni Comunali Ancona 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo per FdI a sostegno del candidato sindaco Daniele Silvetti. Confermatissimo lo schema del centrodestra, desideroso di strappare la città alla sinistra: insieme al partito guidato dal primo ministro Giorgia Meloni troviamo le liste di Forza Italia, Udc, Lega, Civitas Civici, Silvetti Sindaco per Ancona Protagonista e Rinasci Ancona.

Eletti FdI Latina voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

Ecco dunque qui di seguito tutti i candidati consiglieri comunali della lista FdI: Sabrina Agarbati, Mariacristina Ascenzo, Francesco Bastianelli, Enrico Bigoni, Lorella Bonamano, Francesca Bonfigli, Bruno Breda, Maria Grazia De Angelis, Fabrizio Del Gobbo, Angelo Eliantonio, Fabiola Fava, Mario Antonio Massimo Fusario, Roberto Greatti, Giuseppe Iesce, Valentino Indri, Orlanda Latini, Ettore Luceri, Angelica Lupacchini, Matteo Marzioli, Paola Massei, Marco Maurizi, Carla Mazzanti, Fabio Mecarelli, Loris Mencarelli, Sara Minichino, Francesco Novelli, Silvia Pennucci, Luciano Sacconi, Patrizia Serangeli, Riccardo Strano, Jacopo Toccaceli, Giovanni Zinni.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FDI NELLE COMUNALI ANCONA 2018

Osservando invece i risultati delle Elezioni Comunali Ancona nel 2018, sempre in attesa dei dati e delle preferenze per gli eletti di questa tornata di Amministrative, FdI sa bene che i risultati saranno notevolmente diversi da quelli di cinque anni fa. Il partito di Giorgia Meloni ha conosciuto una crescita esponenzialmente negli ultimi anni, tanto da diventare il primo partito del Paese a livello nazionale. Alle amministrative di Ancona di cinque anni fa FdI si attestò terzo partito della coalizione di centrodestra con il 4,42 per cento, pari a 1.795 voti. Un risultato tutt’altro che soddisfacente ma comunque superiore a quello di Forza Italia, fermo al 4,32 per cento. Nonostante i dati tutt’altro che entusiasmanti, FdI ottenne un seggio in Consiglio comunale: eletto Carlo Ciccioli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA