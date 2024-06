ELETTI FDI LECCE DOPO I BALOTTAGGI/ Seggi e consiglieri con Poli Bortone alle Elezioni Comunali 2024

Sono state confermate le attese sui risultati dei ballottaggi di Lecce per le Elezioni Comunali del 2024 con la vittoria di Adriana Poli Bortone ed FdI che con i suoi eletti occuperà una buona fetta dei 20 seggi riservati alla maggioranza. Facendo un passetto indietro prima di arrivare al nuovo Consiglio comunale, vale la pena ricordare che Poli Bortone ha chiuso gli scrutini con il 50,69% delle preferenze, dopo un primo turno in cui aveva ottenuto il 49,95% dei voti non raggiungendo la soglia per chiudere le Elezioni Comunali di un soffio; mentre FdI nel primo turno era stato scelto dal 9,38% degli elettori di Lecce.

ELETTI FDI PERUGIA DOPO BALLOTTAGGI 2024/ Nomi consiglieri con Scoccia, seggi preferenze Elezioni Comunali

Partendo proprio da quest’ultimo dato possiamo anche iniziare ad avanzare tutte le ipotesi del caso sugli eletti, in attesa dell’ufficializzazione da parte del Tribunale di Perugia: FdI che dovrebbe vantare 4 dei seggi assegnati al centrodestra che saranno occupati – secondo le proiezioni basate sulle preferenze date ad ogni candidato nel primo turno delle Elezioni Comunali – da: Roberto Giordano Anguilla, Andrea Pasquino, Oronzino Tramacere e Maria Luisa Greco. (agg di LD)

ELETTI FDI AVELLINO DOPO I BALLOTTAGGI/ Risultati, seggi e consiglieri delle Elezioni Comunali 2024

RISULTATI PREFERENZE FDI LECCE AL PRIMO TURNO: POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Elezioni Comunali 2024 Lecce, sono attesi dopo il ballottaggio del 23 e 24 giugno i risultati definitivi per scoprire quali saranno tutti i nomi degli eletti in Consiglio Comunale con FdI. Al primo turno la lista di centrodestra con Lega Fratelli d’Italia e Forza Italia che sostiene il sindaco Adriana Poli Bortone, ha raggiunto un ottimo risultato, visto che la candidata è stata la più votata tra tutti nomi che si erano presentati. Raggiungendo il 50% dei voti. Percentuale che comunque non basta per il passaggio diretto. Il singolo partito FdI ha comunque ricevuto numerose preferenze, raggiungendo la prima posizione tra quelli della coalizione e secondo in città per numero di preferenze dopo il Partito Democratico e il centrosinistra che invece al ballottaggio sosterrà l’ex sindaco uscente Carlo Salvemini.

ELETTI FDI POTENZA, RISULTATI PREFERENZE ELEZIONI COMUNALI 2024/ Nomi consiglieri, seggi con Fanelli

Tra i nomi del possibili consiglieri comunali eletti con FdI a Lecce, in base alle due differenti ipotesi di vittoria di ogni candidato, ci sarebbero, se vince la Poli Bortone: Roberto Giordano Anguilla, Andrea Pasquino, Oronzino Tramacere, Maria Luisa Greco. In caso di vittoria del candidato Salvemini, Fratelli d’Italia si ritroverebbe a guidare l’opposizione ma comunque potrebbe contare su 4 consiglieri eletti: Adriana Poli Bortone, Roberto Giordano Anguilla, Andrea Pasquino e Oronzino Tramacere.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FDI ALLE ELEZIONI LECCE 2019

Sono attesi i risultati finali dell ballottaggio per conoscere quale sarà il nuovo sindaco e i relativi seggi e consiglieri di FdI eletti a Lecce. Alle precedenti Elezioni Comunali del 2019, Fratelli d’Italia aveva raggiunto un discreto successo, restando comunque in cima alle preferenze tra gli elettori di centrodestra per numero di voti con il 7,1%. Nonostante la vittoria dell’avversario del centrosinistra, il sindaco ora uscente Carlo Salvemini, aveva comunque ottenuto anche due seggi restando alla guida dell’opposizione con appunto due consiglieri eletti, ovvero Andrea Guido e Roberto Giordano Anguilla.

L’ex primo cittadino, ora ricandidato in attesa di conferma con il ballottaggio aveva infatti vinto al primo turno con il 50,9% contro il 33,1 dell’avversario sostenuto da FdI Saverio Congedo. L’attuale nome che invece sfiderà Salvemini il 23 e 24 giugno alle urne, Adriana Poli Bortone, ora sostenuta dal centrodestra, nel 2019 aveva deciso di candidarsi con una lista civica. Tuttavia era rimasta solo al 9,6%, ottenendo però un seggio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA