ELETTI FDI PERUGIA DOPO BALLOTTAGGI 2024/ Nomi consiglieri con Scoccia, seggi preferenze Elezioni Comunali

In uno dei turni più combattuti dei ballottaggi delle Elezioni Comunali 2024, a Perugia ha vinto la Dem Vittoria Ferdinandi che inaugura una nuova stagione del Consiglio comunale: ora l’attenzione dal sindaco passa agli eletti, con particolare attenzione per FdI che – pur non essendo nella maggioranza – conta su un buon numero di voti e (come ovvia conseguenza) anche di seggi per i suoi rappresentati. Prima di arrivare agli effettivi eletti vale la pena tornare indietro fino al primo turno delle Elezioni Comunali di Perugia, sul quale si basa la ripartizione dei seggi e che ci parla di un buonissimo 18,86% a favore di FdI che diventa così il secondo partito a livello locale (dopo il vincitore PD) e il primo nella coalizione di centrodestra.

È bene sottolineare anche che l’ufficialità sui nomi dei nuovi consiglieri spetterà al Tribunale di Perugia che nelle prossime giornate dovrà vidimare l’elenco che ogni partito presenterà in base ai voti ottenuti da ogni candidato; ma possiamo già anticiparvi che FdI grazie ai suoi voti ha ottenuto ben 5 seggi per altrettanti eletti che – secondo le proiezioni – dovrebbero essere occupati da: Matteo Giambartolomei, Riccardo Mencaglia, Nicola Volpi, Clara Pastorelli e Paolo Befani Ercolani. (agg di LD)

RISULTATI PREFERENZE FDI PERUGIA AL PRIMO TURNO: I POSSIBILI ELETTI

I risultati clamorosi ottenuti dalla lista di FdI al primo turno delle Elezioni Comunali Perugia 2024 hanno portato fino al ballottaggio la candidata sindaco Margherita Scoccia, facendole addirittura sfiorare la vittoria contro la candidata del Centrosinistra Vittoria Ferdinandi: con il 18,86% di preferenze ottenute dalla lista Fratelli d’Italia – frutto di 15.133 voti raccolti – sarà nutrita la presenza di consiglieri eletti tra i meloniani nel prossimo Consiglio Comunale, sia con la vittoria del Centrodestra che con il trionfo del “campo largo” perugino.

In attesa dei risultati del ballottaggio alle Elezioni Comunali di Perugia, ecco i possibili eletti tra le file di FdI nei due scenari possibili davanti: qualora vincesse il Centrodestra con Margherita Scoccia nuova sindaca di Perugia, nei 20 seggi totali della coalizione la lista FdI avrebbe ben 9 eletti, ovvero Matteo Giambartolomei (1.074 preferenze), Riccardo Mencaglia (859), Nicola Volpi (661), Clara Pastorelli (611), Paolo Befani Ercolani (502), Elena Fruganti (476), Francesca Vittoria Renda (472), Michele Nannarone (433) e Barbara Venanti (377 voti). Se invece Ferdinandi con il Centrosinistra vincesse il ballottaggio delle Comunali Perugia 2024, allora per Fdi gli eletti sarebbero “solo” 5, ergo Giambartolomei, Mencaglia, Volpi, Pastorelli ed Ercolani. (agg di Niccolò Magnani)

CANDIDATI FDI ALLE ELEZIONI COMUNALI PERUGIA 2024: LISTA NOMI, PREFERENZE VERSO GLI ELETTI

Elezioni Comunali 2024 a Perugia, attesa anche per il Centrodestra per conoscere quale sarà in nuovo sindaco della città tra i 5 candidati per essere eletti insieme ai consiglieri nelle varie liste: con i risultati ormai in arrivo, il partito FdI, che aveva già ottenuto ampi consensi alle precedenti edizioni del rinnovo del consiglio, ha scelto di presentare il candidato sindaco Margherita Scoccia. Che può contare sull’appoggio di un’ampia coalizione di centro destra che comprende oltre al suo partito d’appartenenza Fratelli d’Italia, anche Lega, Forza Italia e otto liste civiche. Per quanto riguarda la lista dei nomi che se eletti potranno ottenere il ruolo di consiglieri comunali FdI ha presentato ufficialmente i propri candidati.

Ecco chi sono: Massimo Agostinelli, Eleonora Bassini, Maria Vittoria Bazzoffia, Paolo Befani, Marco Bertolini, Alessio Bertoni, Michele Biancorosso, Daniela Cambiotti, Silvia Ceppi, Riccardo Ciancabilla, Jean Luc Cicchi, Barbara Cicognola, Luca Dattolo, Milad Falah Zadeh, Antonio Francone, Elena Fruganti, Matteo Giambartolomei, Marco Maranini, Elisa Marcaccioli, Riccardo Mencaglia, Michele Nannarone, Vincenzo Oristanio, Clara Pastorelli, Massimiliano Piselli, Vittoria Francesca Renda, Alessia Ricci, Ludovica Romoli, Laura Sciommeri, Luigi Spitoni, Barbara Venanti, Filippo Vitali e Nicola Volpi.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE PD NELLE ELEZIONI COMUNALI PERUGIA 2019

Alle Elezioni Comunali del 2019 di Perugia, FdI aveva raggiunto un ottimo risultato arrivando al terzo posto nella classifica dei partiti più votati. Con un totale di 10.801 voti e il 12,68%, ottenendo anche 5 eletti. Fratelli d’Italia quindi aveva confermato il successo arrivando quasi agli stessi livelli del partito Alleanza Nazionale, nelle precedenti edizioni di rinnovo del Consiglio Comunale.

In quella occasione erano anche stati eletti i relativi consiglieri FdI che ora sono uscenti dal mandato per le nuove elezioni 2024. Ecco i nomi con i relativi voti di preferenza ottenuti: Riccardo Mencaglia (626), Clara Pastorelli (530), Federico Lupatelli (523), Michele Nannarone (451), Fotinì Giustozzi (446)











