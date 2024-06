Risultati Elezioni Comunali Perugia 2024/ Diretta spoglio sindaco: ballottaggio Ferdinandi-Pd e Scoccia-Cdx?

DIRETTA SPOGLIO PER LE ELEZIONI COMUNALI PERUGIA 2024: ORARI RISULTATI CON DATI REALI

Dalle 14 di oggi in quel di Perugia (così come nel resto dei comuni italiani chiamati al voto) sono iniziati gli spogli dei risultati Elezioni Comunali 2024 che ci condurranno direttamente verso i risultati definitivi: l’attesa si protrarrà certamente fino a sera, dato che i conteggi delle schede sono iniziati subito dopo la chiusura degli spogli per le Europee e potrebbero richiedere diverse ore prima di dirsi conclusi. Comunque sia, il territorio di Perugia rimane uno dei più interessanti a livello politico, perché dopo 10 anni in cui il primo cittadino era tra le forze del centrodestra, sembra che le Elezioni Comunali del 2024 dovrebbero spostare l’asticella verso la sinistra, come confermerebbero peraltro gli exit poll e le proiezioni di voto.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2024 DIRETTA SPOGLIO/ Dati reali: Campobasso al ballottaggio

Prima di entrare nel vivo dei dati, vale la pena ricordare che su questo territorio il centrodestra – reduce della duplice esperienza dell’ex sindaco Andrea Romizi – ha puntato tutto sul nome della meloniana Margherita Scoccia, sostenuta da otto liste complessive. Il centrosinistra, invece, ha scelto di candidare per le Elezioni Comunali di Perugia Vittoria Ferdinandi, mentre tra i civici (che di norma partono sempre da una situazione di svantaggio) sono arrivati alle urne Leonardo Caponi, Davide Baiocco e Massimo Monni.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI FIRENZE 2024/ Diretta spoglio, dati reali: Funaro al 42.91%, è ballottaggio

Dirette: Elezioni Ue in Italia e all’estero – Regionali Piemonte – Comunali. Risultati Europee: Stati Ue – voti Ue – seggi Ue – partiti Ue – voti Italia – seggi Italia – partiti Italia

RISULTATI EXIT POLL COMUNALI PERUGIA 2024: L’IPOTESI DI UN BALLOTTAGGIO TRA FERDINANDI E SCOCCIA

Per ora – almeno stando ad exit poll e proiezioni – sembra che non si riuscirà ad arrivare a dei risultati concreti dopo il primo voto a Perugia, con l’ipotesi sempre più concreta che le Elezioni Comunali 2024 si dovranno ripetere (con soli due candidati) tra domenica 23 e lunedì 24 giugno in un turno di ballottaggio che sarà decisamente combattuto. Facendo un passo indietro a ieri sera, infatti, dai primissimi exit poll di ieri sembrava che la Dem Ferdinandi dovesse attestarsi tra il 49 e il 53% delle preferenze, contrapposte alla forbice 44-48 di Scoccia, con tutti i civici abbondantemente sotto il 3%.

Risultati Elezioni Comunali Bari 2024/ Diretta spoglio sindaco: ballottaggio Leccese-Pd e Romito-Centrodestra

Dati che avevano smentito i sondaggi pre-elettorali, da cui risultava che Scoccia fosse attorno al 48% rispetto al 45 circa di Ferdinandi; ma lo stesso dato degli exit poll emerge chiaramente anche dalle ultime proiezioni fatte da Opinio sui risultati delle Elezioni Comunali di Perugia che danno un 49,8% alla dem e il restante 47,3% alla candidata del centrodestra. Salvo grandi ribaltoni dell’ultimo minuto, l’ipotesi di un ballottaggio è sempre più probabile, ma per dirlo con certezza dovremo attendere almeno fino a questa sera quando si concluderanno gli spogli elettorali.

RISULTATI SEGGI ELETTI IN CONSIGLIO COMUNALE PERUGIA: COME FUNZIONA LA LEGGE ELETTORALE

Insomma, sul terreno di Perugia si preannuncia – per le Elezioni Comunali 2024 – un durissimo testa a testa tra i due candidati sindaco più votati che quasi certamente saranno protagonisti di un già annunciato ballottaggio tra un paio di settimane; ma nulla è detto fino all’ultimo e nelle prossime ore potremmo assistere anche un ribaltone da parte di Scoccia, oppure dalla conferma definitiva della vittoria di Ferdinandi. In caso di ballottaggio, comunque, secondo la legge elettorale che regola tutte le Elezioni Comunali sul nostro territorio – Perugia inclusa -, la sfida sarà solamente tra i due candidati più votati, mentre i civici verranno automaticamente esclusi, anche dalla ripartizione del seggi.

Il candidato di maggioranza (e, dunque, quello che ottiene almeno il 50% + 1 dei voti totali) otterrà nel Consiglio comunale un premio pari al 60% dei seggi, ma solamente se la sua coalizione ottiene almeno il 40%. In caso contrario – ovvero nella rara ipotesi che dalle Elezioni Comunali di Perugia emergano risultati a favore di un candidato e contemporaneamente delle liste collegate ad un altro aspirante sindaco – l’eletto dovrà trovare un accordo con alcune delle liste di opposizione per riuscire a formare una maggioranza stabile nel Consiglio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA