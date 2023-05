Eletti FI Brindisi voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

PREFERENZE CANDIDATI FI E IPOTESI ELETTI, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI BRINDISI 2023

Sarà necessario aspettare il secondo turno per decretare il vincitore delle elezioni comunali Brindisi 2023. Nessuno dei candidati è riuscito a superare quota 50 per cento al primo turno: tra due settimane se la giocheranno il candidato di centrodestra Giuseppe Marchionna (44 per cento) e il candidato giallorosso Roberto Fusco (33,32 per cento). Buone notizie per FI, primo partito della coalizione di centrodestra con il 12,07 per cento, per un totale di 4.723.

Per delineare l’effettivo numero di seggi in Consiglio comunale sarà necessario attendere il risultato del secondo turno, con il premio di maggioranza destinato al vincitore del ballottaggio. Ma è possibile iniziare a individuare chi sicuramente entrerà in Consiglio grazie al numero di preferenze collezionate. Per quanto riguarda FI, in caso di vittoria di Marchionna saranno eletti in Consiglio comunale Gianluca Quarta, Livia Antonucci, Cosimo Elmo, Caterina Cozzolino, Teodoro Pierri e Luca Tondi. In caso di vittoria di Fusco, invece, seggi a Gianluca Quarta, Livia Antonucci e Cosimo Elmo. (Aggiornamento di MB)

CANDIDATI CONSIGLIERI FI ALLE ELEZIONI COMUNALI BRINDISI 2023

In attesa dei risultati definitivi finali con tutti gli eletti e le preferenze delle elezioni comunali Brindisi 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo per FI di Silvio Berlusconi a sostegno del candidato sindaco Giuseppe Marchionna, che è riuscito a riunire i partiti del centrodestra dopo la clamorosa rottura registrata cinque anni fa, ma la partita sarà apertissima.

Ecco dunque qui di seguito tutti i candidati consiglieri comunali della lista FI: Livia Antonucci (60 anni), Maria Ciaccia (48 anni), Annalisa Contardi (25 anni), Caterina Cozzolino (47 anni), De Franco Luigi (50 anni), Vincenza detta Cinzia De Punzio (47 anni), Nicola Didonna (67 anni), Desiderio detto Derio Donnicola (34 anni), Cosimo Elmo (67 anni), Ivan Epicoco (30 anni), Lucia Anna Famulari (76 anni), Paolo Fanciullo (30 anni), Nicola Frugis (79 anni), Teodoro detto Rino Galluzzo (64 anni), Alessandro Gigliola (25 anni), Teodoro Iaia (51 anni), Salvatore Marcorio (53 anni), TIziana Martucci (39 anni), Francesca Mazza (41 anni), Cosimo Olimpio (55 anni), Gilda Pagnozzi (42 anni), Fabio Palmieri (42 anni), Francesca Pennetta (52 anni), Massimo Piazzo (52 anni), Teodoro detto Rino Pierri (48 anni), Maria Poli (65 anni), Gianluca Quarta (47 anni), Carmela Rizziello (74 anni), Aurelia Roppo (40 anni), Ernestina Sicilia (57 anni), Luca Tondi (49 anni), Maria detta Bianca Trono (57 anni).

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FI NELLE COMUNALI BRINDISI 2018

Osservando invece i risultati delle elezioni comunali Brindisi nel 2018, sempre in attesa dei dati e delle preferenze per gli eletti di questa tornata di Amministrative, FI spera di aumentare i voti rispetto a cinque anni fa. Come anticipato, il centrodestra si presentò diviso nel 2018 e gli azzurri decisero di appoggiare la candidatura di Roberto Cavalera insieme ad altre liste civiche. Arrivato primo al primo turno con il 34,72 per cento, fu sconfitto al ballottaggio dall’indipendente di centrosinistra Riccardo Rossi. Forza Italia fu il terzo partito più votato della sua coalizione con il 7,40 per cento, per un totale di 3.131 voti. Cifra non iperbolica ma comunque sufficiente per strappare un seggio in Consiglio comunale: eletto Gianluca Quarta.

