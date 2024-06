Eletti Forza Italia Caltanissetta, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi consiglieri con Tesauro

RISULTATI PREFERENZE FORZA ITALIA CALTANISSETTA AL PRIMO TURNO: POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Sono alte le speranze di Forza Italia di avere numerosi eletti in Consiglio Comunale dopo il ballottaggio delle Elezioni Comunali 2024 a Caltanissetta: la prima lista votata al primo turno due settimane fa, con un ottimo 11% di preferenze, conta di poter battere la sfidante del candidato sindaco Walter Calogero Tesauro – Annalisa Petitto del Centrosinistra – così da ottenere la piena maggioranza con il resto del Centrodestra nel prossimo Consiglio di Caltanissetta.

Nei risultati del primo turno Forza Italia riuscì appunto ad essere il partito più eletto della provincia siciliana con 3024 voti pari all’11,07% delle preferenze totali, battendo sia Fratelli d’Italia (7.62%) che la lista civica vicina al Pd “Futura e Democratica” al 7,42%. In attesa dei risultati definitivi dopo il ballottaggio delle Elezioni Comunali di Caltanissetta, ecco i potenziali eletti che potrebbero entrare nei 24 seggi del prossimo Consiglio con Forza Italia, tenuto conto che tutto dipenderà da quale sindaco sarà eletto e dunque quale premio di maggioranza verrà assegnato: si tiene conto sempre delle preferenze di liste e candidati del primo turno, ergo per Forza Italia i potenziali consiglieri eletti saranno Fabrizio Marcello Mirisola con 971 preferenze, Gianluca Antonello Micicchè (498 voti), Calogero Adornetto (487), Fabrizio Di Dio (373), Maria Giovanna Lomagno (254) e Concetta Laura Naselli (201).

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FORZA ITALIA ALLE ELEZIONI CALTANISSETTA 2019

A prescindere dai risultati del ballottaggio odierno, le Elezioni Comunali a Caltanissetta avranno un esisto del tutto differente con quanto avvenuto solo 5 anni fa, quando fu il M5s a trionfare al secondo turno con l’elezione a sindaco di Roberto Gambino. Niente “campo largo” e niente Centrodestra unito, a Caltanissetta la lista di Forza Italia non ebbe molti eletti, di fatto ridotti all’unico Calogero Adornetto, all’opposizione assieme al resto del Centrodestra che si era unito solo al ballottaggio attorno al candidato sindaco Michele Giarratana.

14 i seggi eletti per la maggioranza M5s con Gambino, 10 gli eletti per Forza Italia, Udc, Diventerà Bellissima, Giarrettana sindaco, Lega, Orgoglio Nisseno. Caltanissetta Riparte e Progressisti per Caltanissetta: un’opposizione composita contro il Movimento 5 Stelle, l’esatto opposto del due blocchi oggi alle Elezioni Comunali Caltanissetta 2024 che riprendono la “tradizione” di Centrodestra contro Centrosinistra.











