ELETTI FORZA ITALIA PERUGIA DOPO BALLOTTAGGI 2024/ Consiglieri con Scoccia e seggi alle Elezioni Comunali

Si sono conclusi gli scrutini delle Elezioni Comunali 2024 che a Perugia hanno visto un’accesa sfida tra la Dem Vittoria Ferdinandi e la candidata del centrodestra Margherita Scoccia: a vincere è stata la candidata (ora sindaca) del campo largo con il 52,12% dei voti; ma per noi è arrivato il momento di tirare le somme sugli eletti per Forza Italia, che nel primo turno elettorale aveva ottenuto un ottimo risultato. Per arrivare agli eletti è necessario che prima passiamo proprio dai risultati delle Elezioni Comunali di inizio mese, quando Forza Italia aveva ottenuto ben l’11,59% delle preferenze, piazzandosi terza a livello comunale e seconda nella coalizione di centrodestra.

ELETTI FORZA ITALIA POTENZA, RISULTATI PREFERENZE ELEZIONI COMUNALI 2024/ Nomi consiglieri, seggi con Fanelli

Quel risultati oggi – dopo i ballottaggi che vedono i forzisti finire all’opposizione – si traduce in un totale di 3 seggi per gli eletti di Forza Italia, e stando alle proiezioni basate sui voti ottenuti dai singoli candidati dovrebbero entrare nel nuovo Consiglio comunale Edoardo Gentili, Augusto Peltristo e Gianluca Tuteri. (agg di LD)

ELETTI FORZA ITALIA VERCELLI RISULTATI PREFERENZE ELEZIONI COMUNALI 2024/ Scheda sindaco: seggi consiglieri

RISULTATI PREFERENZE FORZA ITALIA PERUGIA AL PRIMO TURNO: POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

I risultati entusiasmanti per la lista Forza Italia-Fare Perugia al primo turno delle Elezioni Comunali Perugia 2024 proiettano l’esito imminente del ballottaggio verso una importate partecipazione con eletti nei seggi del prossimo Consiglio Comunale umbro: la sfida al fotofinish tra Vittoria Ferdinandi – campo largo sinistra – e Margherita Scoccia, Centrodestra unito, ha visto per entrambe le candidate sindaco lo sfiorare il successo al primo turno. Le preferenze raccolte da Forza Italia – ben l’11,59% con 9257 voti di lista – hanno contribuito a sostenere FdI e il resto della coalizione per portare Scoccia al ballottaggio.

ELETTI FORZA ITALIA ROVIGO, RISULTATI PREFERENZE ELEZIONI COMUNALI 2024/ Nomi consiglieri, seggi con Cittadin

In attesa dei risultati definitivi di queste Comunali Perugia 2024, ecco i potenziali eletti per la lista Forza Italia-PPE-Fare Perugia nei due scenari che si aprono davanti con l’esito delle Amministrative: con Scoccia sindaco, nei 20 consiglieri eletti per il Centrodestra Forza Italia porterebbe a casa ben 5 seggi, mentre 9 andrebbero a FdI, 4 a Perugia Civica e 1 a testa per Progetto Perugia e Lega. Gli eletti forzisti sarebbero dunque Gentili (951), Peltristo (832) e Tuteri (667), Lupetelli (653) e un consigliere tra Numerini e Cesaro (646 per entrambi); qualora invece vincesse il Centrosinistra di Ferdinandi, a Forza Italia come numero di seggi eletti tra l’opposizione andrebbero 3 seggi potenziali, ovvero Gentili, Peltristo e Tuteri. (agg. di Niccolò Magnani)

CANDIDATI CONSIGLIERI COMUNALI FORZA ITALIA ALLE ELEZIONI PERUGIA 2024, QUALI ELETTI?

Anche per Forza Italia l’attesa dei risultati Elezioni Comunali 2024 a Perugia è alta: capire chi sarà il nuovo sindaco della città tra i 5 che si sono candidati per essere eletti insieme ai consiglieri nelle varie liste, ma soprattutto quanti seggi potrà ottenere. Forza Italia insieme all’ampia coalizione di centro destra, ha scelto di appoggiare il candidato sindaco Margherita Scoccia di FdI. Insieme ad otto liste civiche a Fratelli d’Italia e Lega quindi, la destra proverà a riconquistare di nuovo la vittoria, e soprattutto i risultati ottimi già raggiunti alle precedenti elezioni con il sindaco eletto uscente Andrea Romizi, candidato di punta di FI, ma che non può più correre per il ruolo di primo cittadino in quanto ha già raggiunto la fine del secondfo mandato. FI ha anche presentato la propria lista “Fare Perugia – Forza Italia” con i nomi di candidati che, se eletti, entreranno a far parte del nuovo consiglio comunale di Perugia.

Ecco i nomi: Pamela Agneletti, Aurora Amato, Massimiliano Binacci, Chiara Brustenghi, Claudio Capanni, Silvia Cardaioli, Daniela Casaccia, Michele Cesaro, Stefania De Canonico, Paul Dongmeza, Francesca Duranti, Federica Farinelli, Alessio Fioroni, Simona Freddio, Simone Gallicchi, Edoardo Gentili detto “Gentile”, Gabriele Giottoli, Iole Lerose, Pasqualino Le Voci detto “Lino”, Giuseppe Lomurno detto “Peppino”, Claudia Luciani, Federico Lupatelli detto “Lupattelli”, Maria Grazia Marcacci, Lucia Marcantonini, Francesca Migliosi, Angela Morucci, Otello Numerini, Fabia Palazzetti, Luciano Pampanelli, Augusto Peltristo, Roberta Ricci, Gianluca Tuteri.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FORZA ITALIA NELLE ELEZIONI COMUNALI PERUGIA 2019

Alle Elezioni Comunali del 2019 di Perugia, FI aveva ottenuto consensi soddisfacenti, raggiungendo il 5,72% di tutte le preferenze e piazzandosi nella lista dei primi 10 partiti votati. In più in quella occasione era stato rieletto sindaco il candidato, sostenuto congiuntamente dalla propria lista civica e da tutta l’ampia coalizione di destra con Lega, FdI e lista civica Progetto Perugia, Andrea Romizi.

Passato al primo turno con più del 59% delle preferenze degli elettori. Nel 2019 inoltre FI aveva ottenuto due seggi e due consiglieri comunali eletti, ora uscenti. Ecco i nomi con i relativi voti: Giacomo Cagnoli (378) e Michele Cesaro (323).











© RIPRODUZIONE RISERVATA