Eletti Lega Brindisi voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

PREFERENZE CANDIDATI LEGA E IPOTESI ELETTI, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI BRINDISI 2023

Le elezioni comunali Brindisi 2023 saranno decise al ballottaggio. Nessuno dei candidati in campo è riuscito a ottenere il 50 per cento più uno dei voti e tra poco meno di due settimane il confronto sarà tra il candidato di centrodestra Giuseppe Marchionna (44 per cento) e il candidato di centrosinistra Roberto Fusco (33,32 per cento). La Lega ha sostenuto la candidatura di Marchionna, ma il risultato è stato inferiore alle attese con appena il 3,19 per cento, per un totale di 1.247 voti.

Eletti Lega Vicenza, voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

Per delineare l’effettivo numero di seggi in Consiglio comunale sarà necessario attendere il risultato del secondo turno, con il premio di maggioranza destinato al vincitore del ballottaggio. Ma è possibile iniziare a individuare chi sicuramente entrerà in Consiglio grazie al numero di preferenze collezionate. Per quanto riguarda la Lega, in caso di vittoria di Marchionna entrerebbe in Consiglio comunale il candidato più votato, ovvero Ercole Saponaro. Nessun seggio invece in caso di vittoria di Fusco. (Aggiornamento di MB)

Eletti Lega Ancona, voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri e seggi lista

Risultati e affluenza Elezioni Comunali 2023 – Diretta live: Nord – Centro – Centro-Sud – Comuni “inferiori” – Comuni “superiori”

CANDIDATI CONSIGLIERI LEGA ALLE ELEZIONI COMUNALI BRINDISI 2023

In attesa dei risultati definitivi finali con tutti gli eletti e le preferenze delle elezioni comunali Brindisi 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo per la Lega di Matteo Salvini a sostegno del candidato sindaco Giuseppe Marchionna, chiamato a invertire la tendenza dopo la vittoria del centrosinistra di cinque anni fa targata Riccardo Rossi.

Ecco dunque qui di seguito tutti i candidati consiglieri comunali della lista Lega: Laura Antelmi (45 anni), Vito Antonio Arcuti (38 anni), Annarita Arigliano (40 anni), Ylenia Capuano (27 anni), Rocco Matteo De Carlo (27 anni), Miriana De Milo (19 anni), Massimiliano detto Max De Cicco (46 anni), Aldo Di Fiore (56 anni), Antonella Dormio (52 anni), Giacomo Gallone (46 anni), Alessandro Guadalupi (41 anni), Gina Lazzoi (56 anni), Federico Marraffa (27 anni), Maurilio Miceli (61 anni), Giuseppe Paglionico (38 anni), Lidia Penta (53 anni), Fabio Sergio Pirozzolo (39 anni), Antinio Puce (58 anni), Francesco Ribezzi (74 anni), Monica Romano (54 anni), Cosima Ruggiero detta Mina (58 anni), Marianna Santoro (30 anni), Monica Santoro (56 anni), Ercole Saponaro (60 anni), Noemi Savietti (20 anni), Tommaso Semeraro (54 anni), Pietro Siliberto (46 nni), Stefano Tarì (24 anni), Giovanni Tateo (64 anni), Salvatore Vaccaro (58 anni).

Eletti Lega Latina voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

SEGGI ELETTI E PREFERENZE LEGA NELLE COMUNALI BRINDISI 2018

Osservando invece i risultati delle elezioni comunali Brindisi nel 2018, sempre in attesa dei dati e delle preferenze per gli eletti di questa tornata di Amministrative, la Lega punta a raccogliere qualche voto in più rispetto a cinque anni fa. Reduce dalla svolta nazionalista impressa dal leader Matteo Salvini, il Carroccio sostenne la candidatura di Massimo Ciullo al fianco di FdI, Noi con l’Italia e Movimento Nazionale per la Sovranità. Con il candidato fuori dal ballottaggio – 18,40 per cento – la Lega si attestò come seconda forza della coalizione con il 5,03 per cento, per un totale di 2.128 voti. Nonostante il risultato inferiore alle attese, il Carroccio si assicurò un seggio in Consiglio comunale, finito a Gianluca Alparone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA