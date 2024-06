ELETTI LEGA LECCE, RISULTATI BALLOTTAGGI COMUNALI 2024/ Poli Bortone sindaco: seggi e nomi consiglieri

RISULTATI BALLOTTAGGIO LECCE, LEGA CON POLI BORTONE SINDACO: GLI ELETTI ALLE COMUNALI 2024

È un trionfo quello del Centrodestra anche se più sofferto del previsto: saranno in tutto 20 i consiglieri eletti in maggioranza con Adriana Poli Bortone, neo sindaca di Lecce dopo i risultati del ballottaggio alle Elezioni Comunali 2024: di questi 20, 1 solo degli eletti sarà in quota Lega che riesce così ad entrare in Consiglio Comunale scampando l’esclusione che sarebbe stata inevitabile qualora avesse rivinto il sindaco uscente del Centrosinistra Carlo Maria Salvemini.

ELETTI LEGA PERUGIA DOPO BALLOTTAGGI 2024/ Nomi consiglieri con Scoccia, seggi preferenze Elezioni Comunali

I risultati giunti ieri pomeriggio hanno visto subito confermarsi Poli Bortone con il 50,69% delle preferenze raccolte dopo che già aveva sfiorato la vittoria al primo turno: la Composizione del Consiglio Comunale conseguente al ballottaggio, tenuto conto dei voti di lista e delle preferenze del primo turno, vede per il Centrodestra la maggioranza con 20 seggi eletti di cui a questo punto 4 consiglieri sono eletti per Fdi, 3 per Io Sud e Prima Lecce, 2 per Udc-Puglia Popolare, Forza Italia, Movimento Salento, 1 solo invece per la Lega. Il nome del consigliere eletto leghista è l’uscente Severo Martini.

ELETTI LEGA VERCELLI RISULTATI PREFERENZE ELEZIONI COMUNALI 2024/ Scheda sindaco: seggi consiglieri

RISULTATI PREFERENZE LEGA LECCE AL PRIMO TURNO: POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

In flessione rispetto a cinque anni fa, i risultati della lista Lega al primo turno delle Elezioni Comunali Lecce 2024 porteranno comunque una rappresentanza tra gli eletti nel nuovo Consiglio Comunale: è però inevitabile che molto passerà dalla vittoria o meno al ballottaggio della candidata sindaco del Centrodestra, ovvero Adriana Poli Bortone. Dopo l’incredibile finale “thrilling” di due settimane fa, con la vittoria della coalizione a guida FdI sfumata per pochissimi voti – le preferenze di Poli Bortone sono state il 49,95%, un filo meno di quanto serviva per la vittoria al primo turno – tutto dipenderà ora dai risultati di questo secondo turno per capire quali e quanti eletti avrà anche la Lega nel prossimo Consiglio Comunale di Lecce.

ELETTI LEGA CREMONA, RISULTATI VOTI PREFERENZE ELEZIONI COMUNALI 2024/ Nomi consiglieri e seggi con Portesani

In attesa dei dati definitivi della sfida Adriana Poli Bortone-Carlo Salvemini ricordiamo che la lista Lega Lecce al primo turno ha raccolto il 2,39% di preferenze con 1207 voti complessivi: va sottolineato come per la definizione degli eletti valgono i voti di lista e le preferenze prese al primo turno, in quanto al ballottaggio si votano solo i due candidati sindaco rimasti. Ecco dunque gli eletti nei due scenari possibili dopo lo spoglio delle schede: se dovesse essere eletta sindaca Poli Bortone, la Lega porterebbe a casa uno dei 20 seggi in dote alla maggioranza, ovvero il consigliere uscente Severo Martini. Qualora invece il Centrodestra dovesse essere sconfitto dal sindaco Carlo Salvemini, ecco che la Lega non avrebbe più eletti in Consiglio per i prossimi 5 anni: FdI guiderebbe l’opposizione con 3 seggi eletti, 2 per Io Sud, 2 per Prima Lecce, 1 per Udc, Forza Italia, Movimento Regione Salento e Lecce Futura.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE LEGA ALLE ELEZIONI LECCE 2019

Mentre cresce l’attesa per l’esito del ballottaggio delle Amministrative, tornando indietro nel tempo fino al 2019, i risultati delle Elezioni Comunali a Lecce mostrarono un Centrodestra in minoranza nella città salentina: la vittoria del sindaco dem Carlo Salvemini costrinse la stessa Adriana Poli Bortone e il resto della coalizione (che nel 2024 ha sfiorato la vittoria al primo turno) all’opposizione.

Tra le file della Lega di Salvini a sostegno del candidato sindaco Saverio Congedo, l’unico seggio tra i 12 eletti fu ancora una volta di Severo Martini: Forza Italia ebbe 3 seggi, FdI 2 e 1 per tutte le altre liste civiche in coalizione con il Centrodestra. Le preferenze raccolte dalla Lega furono il doppio di quelle attuali, con un 4,43% che rimase di poco dietro a FdI (7,11%), Prima Lecce (5,78%) e alla stessa Forza Italia (4,99%). I voti di preferenza dei due candidati sindaci Salvemini e Congedo furono rispettivamente il 50,87% e il 33,10%, tutto il contrario dei risultati raggiunti al primo turno delle Elezioni Comunali Lecce 2024 di due settimane fa, con Poli Bortone al 49,95% seguita dal sindaco uscente del “campo largo” Salvemini al 46,73%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA