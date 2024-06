Sindaci eletti Ballottaggi Elezioni Comunali 2024/ Firenze, Bari e Cremona al csx, Vercelli e Rovigo al cdx

Sara Funaro sindaca di Firenze, Vito Leccese sindaco di Bari: questi i primi verdetti sui sindaci eletti, emersi dallo scrutinio dei ballottaggi delle elezioni comunali 2024, con il centrosinistra che si conferma alla guida di questi due capoluoghi. Infatti, la segretaria del Pd Elly Schlein ha subito preso contatti con la prima per congratularsi, quando lo spoglio ha superato il giro di boa. Stando a quanto riportato da Repubblica, che riferisce di cori di esultanza da parte di collaboratori e sostenitori nel comitato elettorale dei dem, Funaro avrebbe risposto a Schlein che l’aspetta a Firenze per celebrare la vittoria delle amministrative, ma dovrà fare tappa anche a Bari, visto che il dopo Decaro è ancora a trazione centrosinistra, infatti Schlein ha chiamato anche Leccese.

Intanto Dario Nardella, sindaco uscente del capoluogo toscano, ha espresso soddisfazione sui social, peraltro conosce bene Sara Funaro visto che «è stata una grande assessora», quindi si dice sicuro che «sarà una grande sindaca di Firenze». Il centrosinistra può festeggiare anche per la vittoria di Cremona, visto che Leonardo Virgilio è tra i sindaci eletti.

Il risultato di Cremona è definitivo, perché lo scrutinio è terminato: lo spoglio si è chiuso con Virgilio al 50,4% contro il 49,6% di Portesani, dunque il margine non è così marcato in questo caso. C’è un risultato che può far sorridere il centrodestra, visto che tra i sindaci eletti delle elezioni comunali 2024 dopo il ballottaggio c’è Valeria Cittadin, la candidata di Rovigo che è riuscita a strappare la città al centrosinistra. Viceversa, Vincenzo Telasca è riuscito a strappare Potenza al centrodestra, perché è lui il candidato sindaco che ha ottenuto l’elezione. Stando al decision desk di YouTrend per Sky Tg24, Roberto Scheda del centrodestra è stato eletto sindaco a Vercelli, mentre Ultim’ora segnala che il centrodestra ha perso Manfredonia, visto che nel comune della provincia di Foggia La Marca può dirsi tra i sindaci eletti. Invece, passa dal centrosinistra al centrodestra Novate Milanese, in Lombardia, con Gian Maria Palladino.

Walter Calogero Tesauro è stato eletto sindaco di Caltanissetta, quindi il M5S ha perso la città siciliana. Segnaliamo anche che il centrosinistra ha perso a Copertino in Puglia e Ponsacco in Toscana, in quest’ultimo caso il centrodestra con Gabriele Gasperini governerà per la prima volta nella storia della città. Per quanto riguarda l’affluenza, quella definitiva si ferma al 47,71% ai ballottaggi, mentre al primo turno era arrivata al 62,3%: un calo marcato che emerge dai dati forniti dal Viminale tramite la piattaforma Eligendo, dove è in corso il caricamento di tutti i dati definitivi sui sindaci eletti.

