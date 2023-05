Eletti Lega Vicenza, voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

LEGA, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI VICENZA 2023

Le elezioni comunali Vicenza 2023 si decideranno al ballottaggio: nessuno dei candidati sindaci ha raggiunto il 50 per cento, ma la sfida è più aperta che mai. Il candidato di centrosinistra Giacomo Possamai è al 46,23 per cento, mentre il rivale di centrodestra Francesco Rucco è al 44,06 per cento. All’interno di quest’ultima coalizione, la Lega di Matteo Salvini occupa il terzo posto a livello di consensi con il 6,43 per cento, frutto di 2.850 voti.

Per delineare l’effettivo numero di seggi in Consiglio comunale sarà necessario attendere il risultato del secondo turno, con il premio di maggioranza destinato al vincitore del ballottaggio. Ma è possibile iniziare a individuare chi sicuramente entrerà in Consiglio grazie al numero di preferenze collezionate. Per quanto riguarda la Lega, i candidati consiglieri più votati sono Jacopo Maltauro con 371 preferenze, Cristina Tolio con 341 preferenze e Matteo Celebron con 254 preferenze. Segnaliamo infine Roberta Albiero, ferma a 127 preferenze. (Aggiornamento di MB)

CANDIDATI CONSIGLIERI LEGA ALLE ELEZIONI COMUNALI VICENZA 2023

In attesa dei risultati definitivi finali con tutti gli eletti e le preferenze delle elezioni comunali Vicenza 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo per la Lega di Matteo Salvini a sostegno del sindaco uscente Francesco Rucco. Il primo cittadino proverà a guadagnarsi la riconferma con l’appoggio del centrodestra unito e della sua lista civica, mentre l’ambizione del Carroccio è quella di confermarsi come primo partito della coalizione.

Ecco dunque qui di seguito tutti i candidati consiglieri comunali della lista Lega: Roberto Ciambetti, Roberta Albiero, Giada Ivone Bagolan, Giovanni Balbo, Luciano Battistello, Franca Borin, Susanna Canaglia, Matteo Celebron, Luciano De Giorgio, Giovanni Gaspari, Guido Giacomelli, Giorgio Gianello, Lorenzo Libondi, Jacopo Maltauro, Franca Mattiello, Ornella Meneguzzo, Germano Paulo Mogentale, Silvia Panozzo, Maria Luisa Pesavento, Umberto Pitton; Eva Pranovi, Andrea Reato, Matteo Reginato, Davide Rigon, Angioletta Russotti, Stefano Sartori; Cristina Tolio, Silvia Valle, Massimiliano Zambotto, Antonio Zancan, Maria Rosa Zanzerin, Davide Zotta Zentile.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE LEGA NELLE COMUNALI VICENZA 2018

La lista di candidati consiglieri della Lega comprende molti volti noti del Carroccio regionale, a partire da assessori e consiglieri uscenti: è il caso dell’ex presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti o dell’ex assessore Roberta Albiero. Tornando alle elezioni comunali di Vicenza del 2018, il centrodestra riuscì a strappare la vittoria al primo turno, confermando i pronostici della vigilia. Il candidato sindaco Francesco Rucco ottenne il 50,64 per cento per un totale di 24.271 voti, staccando nettamente il candidato di centrosinistra Otello Della Rosa. Per quanto riguarda la lista della Lega, questa si confermò seconda forza della coalizione alle spalle della lista civica del sindaco: il Carroccio si attestò al 15,88 per cento per un totale di 6.930 voti. In totale sette i consiglieri eletti in Consiglio comunale: Roberto Ciambetti (7.342 voti), Matteo Celebron (7.302 voti), Jacopo Maltauro (7.228 voti), Andrea Pellizzari (7.188 voti), Roberta Albiero (7.178 voti), Silvia Maino (7.173 voti), Filippo Busin (7.151 voti).

