Eletti lista Fontana, voti preferenze Elezioni Lombardia 2023/ Nomi consiglieri seggi

VOTI LISTA FONTANA PRESIDENTE, ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA 2023: PRIMI DATI PREFERENZE

Il trionfo di Attilio Fontana, riconfermato Presidente di Regione Lombardia nei risultati delle Elezioni Regionali 2023, si dipana anche nell’ottimo risultato ottenuto dalla lista civica Lombardia Ideale – Fontana Presidente: in attesa di dati definitivi per i nomi dei consiglieri eletti, i numeri dei seggi e le preferenze di lista, la coalizione di Centrodestra esulta per aver superato tutte le attese confermando una buona tenuta di tutte le liste a sostegno di Fontana. In particolare, secondo i risultati a più di due terzi delle sezioni scrutinate per le Elezioni Regionali Lombardia, la lista civica di Lombardia Ideale-Fontana Presidente chiude al 6,19% (cui va aggiunto il 17% della Lega in quanto le due liste si presenteranno in fronte comune a discutere la giunta Fontana dei prossimi 5 anni).

Mentre attendiamo dati più complessivi che daranno l’esatta consapevolezza di seggi e consiglieri eletti, ecco un primo campione sui voti di preferenze dei candidati consiglieri per la lista civica di Fontana Presidente nelle singole 12 circoscrizioni provinciali in cui sono suddivise le Elezioni Regionali Lombardia: a Milano – 2027 sezioni scrutinate su 2892 totali – il più votato è Carmelo Ferraro con 719 preferenze davanti ai 431 di Luca Marrelli e i 425 di Massimo Corti. Qui di seguito in breve i più votati nelle preferenze per la lista civica di Fontana dalle altre province di Lombardia: Giacinto Giambellini a Bergamo, Alessandro Sala a Brescia, Marisa Cesana a Como, Alfredo Grossi a Cremona, Loredana Colella a Lecco, Pietro Limardo a Lodi, Giovanni Grasso a Mantova, Jacoopo Dozio a Monza, Alessandro Cantoni a Pavia, Laura Nascimbene a Sondrio, Cosentino Basaglia a Varese.

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI LISTA FONTANA ALLE ELEZIONI LOMBARDIA 2023

Manca ormai poco per scoprire quelli che saranno risultati definitivi per eletti e preferenze delle Elezioni Regionali Lombardia 2023, ma nell’attesa possiamo andare a scoprire quali erano tutti i nomi in campo per la lista Fontana presidente, che in questa sessione elettorale ha avuto al suo fianco una coalizione del centrodestra (composta da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi moderati – Rinascimento Sgarbi) nel sostenere il candidato uscente Attilio Fontana.

A distanza di cinque anni da quando quest’ultimo ottenne il suo primo mandato, infatti, le liste dei candidati consiglieri regionali potrebbero avere delle differenze sia in termini di numeri sia in termini di nomi. Anche perché la speranza dei civici è di ottenere qualche seggio in più, dato che l’unico volto noto nel precedente mandato – oltre a quello del candidato vincente – è quello di Giacomo Basaglia Cosentino nella provincia di Varese.

Ecco la lista completa dei candidati alle Elezioni Regionali Lombardia 2023 in quota Pd, suddivisi per le circoscrizioni provinciali:

– Fontana presidente Milano: Valerio Massimo Antonelli, Chiara Calati, Massimo Campagnolo, Raffaella Calò, Luigi Mario Chiodini, Katia D’Avanzo detta Davanzo, Maurizio Colombo, Paola Evangelisti detta Tufano, Fiorenzo Massimo Corti, Rosaria Falluca detta Rose, Giuseppe Costanzo, Stefania Giovanna Leonarda Farini, Luca Enrico Degani, Graziella Franca Galeasso, Carmelo Salvatore Ferraro, Maria Angela Garavaglia detta Mariangela, Luca Marrelli, Silvia Gioventù detta Gioventu, Felice Merola, Annamaria Romeo, Bruno Santese, Sala Emilia, Senaldi Carlo, Trotta Carola, Valentin Stefan Valdman detto Valo, Maria Varano

– Fontana presidente Bergamo: Valerio Bettoni, Adriana Bellini, Stefano Lorenzi, Antonella Luzzana, Jonathan Lobati, Sara Simoncelli, Agostino Da Polenza, Cristina Villa, Augusto Baruffi, Francesca Bugini

– Fontana presidente Brescia: Giulio Arrighini, Nicoletta Castellani, Giorgio Maione, Maddalena De Carlo, Giuseppe Marcolini, Paola Evangelisti detta Tufano, Marco Molinari, Immacolata Lascialfari detta Emma, Alessandro Sala, Federica Udeschini

– Fontana presidente Como: Diana Barigelletti, Gianmario Brenna, Marisa Cesana, Eduardo Giovanni Laurito, Laura D’Incalci detta Dincalci, Giuseppe Piccione

– Fontana presidente Cremona: Federica Francesca Bonvini, Luca Alfredo Grossi, Emilia Sala, Matteo Sagona

– Fontana presidente Lecco: Loredana Colella, Fiorenzo Massimo Corti, Tatiana Lyashova, Martin Prudente

– Fontana presidente Lodi: Pietro Limardo, Nadia Marzuoli

– Fontana presidente Mantova: Giovanni Grasso, Elena Arcese, Vittoriano Razzini, Carla Salvadori

– Fontana presidente Monza e Brianza: Marcello Bortolameotti, Samantha Deponti, Fiorenzo Massimo Corti, Caterina Domingo, Jacopo Dozio, Emilia Sala, Brunio Santese, Francesca Vecchini

– Fontana presidente Pavia: Alessandro Cantoni, Emiliana Sacchi, Enrico Vignati, Chiara Valsini

– Fontana presidente Sondrio: Laura Nascimbene, Valentin Stefan Valdman detto Valentin detto Valo

– Fontana presidente Varese: Mattia Angelo Basilico, Linda Chirico, Stefano Andrea Clerici, Caterina Domingo, Giacomo Basaglia Cosentino detto Giacomo detto Cose detto Cosentino, Emanuela Quintiglio, Valerio Peruggia, Serena Schincaglia

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FONTANA PRESIDENTE NELLE REGIONALI LOMBARDIA 2018

Per confrontare i nomi dei candidati della lista Fontana presidente eletti alle Elezioni Regionali Lombardia 2023 con quelli della precedente giunta, andiamo a leggere quelle che sono state le preferenze del 2018. I risultati consegnarono la presidenza al candidato del centrodestra Attilio Fontana, con la coalizione che prese il 49,68% delle preferenze. Soltanto l’1,48% però andarono alla lista civica omonima al candidato. Il resto furono divisi infatti in questo modo: 29,59% per la Lega (28 seggi), 14,31% per Forza Italia (14 seggi), 3,64% per Fratelli d’Italia (3 seggi), 1,28% per Noi con l’Italia (1 seggio), 0,53% per Parisi con Fontana – Energie per la Lombardia (1 seggio), 0,40% per Pensionati.

Alle Elezioni Regionali Lombardia 2018 dunque la lista Fontana presidente ottenne soltanto un seggio. A trovare posto nel nuovo Consiglio Regionale allora fu il candidato consigliere per la provincia di Varese Giacomo Basaglia Cosentino.











