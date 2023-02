Eletti lista Moratti, voti preferenze Elezioni Lombardia 2023/ Nomi consiglieri seggi

VOTI LISTA LETIZIA MORATTI PRESIDENTE, ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA 2023: PRIMI DATI PREFERENZE

La grande sconfitta nei risultati delle Elezioni Regionali Lombardia 2023 è proprio Letizia Moratti: non solo per il numero di eletti della lista civica Letizia Moratti Presidente tra i consiglieri che arriverà nelle prossime ore (con i dati definitivi dello spoglio), ma è l’intero progetto del Terzo Polo in Lombardia che vede una decisa battuta di arresto rispetto ai voti presi anche solo qualche mese fa alle Elezioni Politiche. In attesa dei voti di lista con le preferenze dei singoli candidati consiglieri, le proiezioni sui dati reali e i risultati dai seggi scrutinati pongono Letizia Moratti tra il 9 e il 10% su scala regionale: in particolare la lista civica Letizia Moratti Presidente ottiene il 5,2% contro il 4,3% della lista Terzo Polo a sostegno della ex sindaco di Milano.

Mentre attendiamo dati più complessivi che daranno l’esatta contezza di seggi e consiglieri eletti, ecco un primo campione sui voti di preferenze dei candidati consiglieri per la Civica Moratti nelle singole 12 circoscrizioni provinciali in cui sono suddivise le Elezioni Regionali Lombardia: a Milano – con 1532 sezioni scrutinate su 2982 totali – il più votato al momento è Manfredi Palmeri con 493 preferenze, segue Aldo Scialino (451), Daniela Bossi (366) e Nicola Spadafora (227). Qui di seguito in breve i più votati nelle preferenze Letizia Moratti Presidente delle altre province di Lombardia: Ivan Rota 293 voti a Bergamo, Akashdeep Singh 707 voti a Brescia, Maria Grazia Sassi con 460 preferenze a Como, Luca Zanichelli 637 a Cremona, Riccardo Fasoli con 434 voti a Lecco, Alba Resemini a Lodi, Carlo Alberto Malatesta 514 voti a Mantova, Martina Sassoli a Monza, Matteo Grossi con 555 voti a Pavia, Christian Borromini con 627 preferenze a Sondrio, Elena Mazzetti a Varese.

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI LISTA LETIZIA MORATTI PRESIDENTE ALLE ELEZIONI LOMBARDIA 2023

Dopo lo “strappo” consumato con il Centrodestra prima della campagna elettorale, si presenta alle Elezioni Regionali Lombardia 2023 la lista civica Letizia Moratti Presidente: siamo in attesa dei risultati definitivi per capire preferenze, voti ed eventuali consiglieri eletti nella lista civica sostenuta anche dal Terzo Polo di Calenda e Renzi. Per la ex vicepresidente uscente di Regione Lombardia nonché ex sindaco di Milano l’occasione di queste Regionali 2023 è ghiotta per provare ad entrare in Consiglio Regionale, resta da vedere se in maggioranza o all’opposizione.

In attesa dei risultati ed eletti alle Regionali Lombardia 2023 ecco i principali nomi che, in quanto capilista nelle 12 circoscrizioni provinciali, hanno maggiori possibilità di entrare in Consiglio con la lista civica Letizia Moratti Presidente: oltre ovviamente alla politica-manager milanese, a Milano capolista è Manfredi Palmeri, storico consigliere ex Forza Italia del Comune di Milano ora in Regione, mentre altri nomi in “lizza” possono essere Monica Forte, l’ex Lega Davide Boni (protagonista in campagna elettorale di uno scontro a distanza con il leader del Terzo Polo Carlo Calenda, ndr) o l’ex forzista Valentina Aprea, Ecco dunque qui di seguito la lista dei candidati alle Elezioni Regionali Lombardia 2023 in quota Letizia Moratti Presidente, suddivisi per le 12 circoscrizioni provinciali:

– Milano: Manfredi Palmeri, Monica Forte, Fiorello Cortiana, Valentina Aprea, Carmelo Avveduto, Gabriella Agostoni, Gianfranco Baldassarre, Francesco Benvenuto, Ilaria Cova, Davide Boni, Elisabetta Genovese, Andrea Del Corno, Anna Giuliani, Giovanni Kirn, Manuela Guffanti, Gaetano Lo Presti, Stefdania Mondatore, Luca Puleo, Adriana Pozzi, Aldo Scialino, Leka Vasenka, Nicola Spadafora, Lucia Sciarrino, Marco Tizzoni, Maria Grazia Vitiello.

– Bergamo: Rota Ivan, Benigna Gabriella, Galbusera Attilio, Borella Cristina, Lena Massimo, Cattaneo Lodovica, Montanari Riccardo, Curiazzi Federica, Saponaro Matteo, Milesi Annalisa.

– Brescia: Paraluppi Marina, Franzoni Franco, Rizzi Monica, Freni Vincenzo, Bugatti Monica, Casella Giuseppe, Della Corte Nadia, Singh Akashdeep, Ziliani Marina, Zerbio Michele.

– Como: Sassi Maria Grazia, Baj Rossi Luca, Poncia Colondrina, Nicoli Giancarlo, Raggi Maria Elisabetta, Pellizzari Riccardo.

– Cremona: Zanichelli Luca, Pasotti Cinzia, Zanenga Erminio, Somenzi Olivia.

– Lecco: Fasoli Riccardo, Lombardi Miriam, Mauri Paolo, Mandelli Emilia.

– Lodi: Resemini Alba, Galimberti Luigi.

– Mantova: Desideri Stefano, Aldrovandi Maria Pia, Malatesta Carlo Alberto, Grazioli Elisa.

– MonzaBrianza: Sassoli Martina, Chiappucci Claudio, Catanese Paola, Galli David Carlo, Mariani Loredana, La Manna Andrea, Vergani Antonella, Zanantoni Pietro Stefano.

– Pavia: Grossi Matteo, Insalaco Giuseppina, Chiapparoli Enrico, Maggi Isa.

– Sondrio: Borromini Christian, Stagni Emanuela.

– Varese: Ferrazzi Luca Daniel, Algiati Lorenza, Cenci Roberto, Mazzetti Elena, Brazzale Paolo, Mezzanzani Simona, Soprani Marcello, Molteni Lisa.

SEGGI E PREFERENZE ELEZIONI REGIONALI: ESORDIO LISTA MORATTI, NEL 2018…

Rispetto a cinque anni fa, la lista civica di Letizia Moratti Presidente non era ancora sorta e così per la lista della ex vicepresidente queste Elezioni Regionali Lombardia 2023 restano l’esordio assoluto in termini di lista, preferenze e pure consiglieri eletti. Nel 2018, alle Regionali in Election Day con le Politiche, Moratti era rimasta fuori dalla politica, salvo poi entrarvi in “corsa” prendendo il posto di Giulio Gallera alla guida del Welfare di Regione Lombardia nel pieno dell’emergenza Covid.

Nel Consiglio regionale che andò a comporsi nel 2018, gli eletti nel Centrodestra vincente di Attilio Fontana furono i 28 seggi della Lega, 14 Forza Italia, 3 FdI, 1 per Fontana Presidente, Noi con l’Italia ed Energie per la Lombardia; Centrosinistra con Gori prese invece 15 seggi eletti col Pd, 2 con la lista Gori Presidente; M5s con Violi presi i rimanenti 13 seggi eletti. Resta ora da capire che impatto avrà l’intero Terzo Polo con Moratti in queste Regionali 2023, così come quante preferenze e voti-eletti potranno andare alla lista civica Letizia Moratti Presidente.











