ELETTI LISTA OLMO VERCELLI, RISULTATI PREFERENZE ELEZIONI COMUNALI 2024/ Nomi consiglieri e seggi opposizione

RISULTATI BALLOTTAGGIO VERCELLI, LISTA PD KO CON BAGNASCO: GLI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

La lista civica a sostegno di Carlo Olmo a sorpresa (già dopo il primo turno) arriverà ad avere ben 3 seggi eletti nel prossimo Consiglio Comunale di Vercelli: i risultati del ballottaggio alle Elezioni Comunali 2024 non vedevano coinvolto direttamente il neo-consigliere Olmo, anche se per il calcolo di ripartizione dei seggi la sua lista avrebbe avuto un eletto in più qualora avesse vinto il Centrosinistra di Gabriele Bagnasco.

ELETTI M5S PERUGIA DOPO BALLOTTAGGI 2024/ Nomi consiglieri con Ferdinandi, seggi preferenze Elezioni Comunali

Il ballottaggio ha invece premiato Roberto Scheda nuovo sindaco di Vercelli con il Centrodestra e così nei 15 seggi in dote alle opposizioni contro la coalizione di maggioranza vanno anche annoverati i 3 consiglieri espressione della lista Olmo: i nomi – in base ai risultati delle preferenze di due settimane fa – risultano essere quelli di Carlo Olmo, Valter Ganzaroli e Annalisa Oppezzo. Primo tra i non eletti è Stefano Verona. I risultati del ballottaggio alle elezioni Comunali Vercelli 2024 ha visto Bagnasco sconfitto con il 45,81% di preferenze, non bastevoli contro il 54,19% del sindaco rieletto Roberto Scheda. (agg. di Niccolò Magnani)

ELETTI PD PERUGIA DOPO BALLOTTAGGI 2024/ Seggi, nomi consiglieri con Ferdinandi: preferenze Elezioni Comunali

RISULTATI PREFERENZE LISTA OLMO VERCELLI AL PRIMO TURNO: POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Elezioni Comunali 2024 Vercelli, sono attesi dopo il ballottaggio i risultati definitivi per scoprire quali saranno tutti i nomi degli eletti in Consiglio Comunale con la Lista Olmo. Al primo turno la lista civica, composta prevalentemente da imprenditori e professionisti molto noti in città, con l’avvocato Carlo Olmo sindaco, ha raggiunto il 18,48%. Un risultato soddisfacente di preferenze che però non ha garantito al candidato di partecipare al ballottaggio, al quale andranno quindi i due nomi proposti da centrodestra e centrosinistra.

ELETTI AVS-CONTROVENTO AVELLINO/ Seggi e consiglieri dopo i ballottaggi delle Elezioni Comunali 2024

Il risultato, che rimane provvisorio quindi è rimasto questo dopo il primo spoglio del 10 giugno: Roberto Scheda con la coalizione di centrodestra al 37,8% e l’avversario sostenuto dal centrosinistra e dal PD Gabriele Bagnasco al 25,6%. Pertanto occorrerà attendere il conteggio derivato risultati definitivi del ballottaggio che si terrà il prossimo 23 e 24 giugno per sapere i nomi degli eletti consiglieri con la Lista Olmo e relativi seggi, quindi chi effettivamente entrerà in Consiglio Comunale. Dalle proiezioni, che sono state fatte su base ipotetica, in caso di vittoria di Bagnasco la Lista Olmo otterrebbe 3 seggi, ovvero i più votati nelle preferenze due settimane fa Carlo Olmo (candidato sindaco), Valter Ganzaroli, Annalisa Oppezzo. Mentre se vincesse Roberto Scheda sarà gli eletti della lista Olmo a Vercelli sarebbero sempre all’opposizione ma con 4 seggi, ovvero: Carlo Olmo, Valter Ganzaroli, Annalisa Oppezzo e Stefano Verona.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE: I CANDIDATI DELLA LISTA OLMO

Sono attesi i risultati finali dell ballottaggio per conoscere quale sarà il nuovo sindaco e i consiglieri della Lista Olmo eletti a Vercelli. Che comunque vada, sarà all’opposizione, salvo alleanze dell’ultimo minuto che comunque ad ora non sono state ancora dichiarate, non avendo raggiunto la percentuale necessaria per la partecipazione del candidato Carlo Olmo al ballottaggio: nella lista dei nomi di coloro che, se eletti, faranno effettivamente parte della Giunta Comunale di Vercelli ci sono soprattutto stimati professionisti e volti noti in città, conosciuti per la loro attività imprenditoriale.

Tra loro, il sales manager Giorgio de Martini, il medico Annalisa Oppezzo e l’avvocato Simone Rosazza. Il candidato sindaco, l’ex avvocato Carlo Olmo, è considerato un “outsider” dell’attività politica a Vercelli. Nominato da poco Cavaliere della Repubblica, aveva annunciato la sua candidatura su richiesta di molti cittadini, dopo aver dimostrato impegno civico portando avanti numerose opere solidali e benefiche.











© RIPRODUZIONE RISERVATA