Eletti M5s Brindisi voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

PREFERENZE CANDIDATI M5S E IPOTESI ELETTI, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI BRINDISI 2023

La sfida delle elezioni comunali Brindisi 2023 si deciderà al ballottaggio: nessun candidato è riuscito a superare il 50 per cento più uno dei voti al primo turno. Tra due settimane si sfideranno il candidato di centrodestra Giuseppe Marchionna, che ha ottenuto il 44 per cento, e il candidato di centrosinistra Roberto Fusco, che ha ottenuto il 33,32 per cento. Il M5s ha sostenuto la candidatura di quest’ultimo, formando l’alleanza giallorossa, ma il risultato non ha soddisfatto le attese: i pentastellati hanno raccolto il 5,09 per cento per un totale di 1.993 voti.

Per delineare l’effettivo numero di seggi in Consiglio comunale sarà necessario attendere il risultato del secondo turno, con il premio di maggioranza destinato al vincitore del ballottaggio. Ma è possibile iniziare a individuare chi sicuramente entrerà in Consiglio grazie al numero di preferenze collezionate. Per quanto riguarda il M5s, in caso di vittoria di Fusco entreranno in Consiglio comunale tre candidati: i più votati Pierpaolo Strippoli, Valeria Puca e Paolo Le Grazie. In caso di successo di Marchionna, invece, l’unico eletto sarebbe Pierpaolo Strippoli. (Aggiornamento di MB)

CANDIDATI CONSIGLIERI M5S ALLE ELEZIONI COMUNALI BRINDISI 2023

In attesa dei risultati definitivi finali con tutti gli eletti e le preferenze delle elezioni comunali Brindisi 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo per il M5S di Giuseppe Conte a sostegno del candidato sindaco Roberto Fusco, che è riuscito a riunire i partiti della formazione giallorossa, comprese alcune liste civiche fatte di consiglieri comunali e assessori dimissionari.

Ecco dunque qui di seguito tutti i candidati consiglieri comunali della lista M5s: Cinzia Angolani (45 anni), Omar Casaluce (29 anni), Sabrina Corignolo (57 anni), Maria Cosma (46 anni), Pasquale Cretì (52 anni), Manuela De Martino (23 anni), Antonella Di Campi (55 anni), Maria DI Giulio (56 anni), Gaetano Di Maio (54 anni), Salbvatore Faccini (66 anni), Maria Giorgino (58 anni), Caterina Gorini detta Katia (42 anni), Angela Guadalupi (54 anni), Rossella Guadalupi (65 anni), Rosa Indirli (49 anni), Paolo Antonio Le Grazie (48 anni), Giovanni Lomartire (52 anni), Valentina Magrì (36 anni), Gabriele Malorzo (48 anni), Stefania Marino (28 anni), Luciano Marra (57 anni), Giuseppe Orgiani (73 anni), Giuseppe Palmisano (60 anni), Mirko Palmisano (44 anni), Maurizio Papa (65 anni), Valeria Puca (46 anni), Claudio Putignano (57 anni), Alfredo Quaranta (68 anni), Pierpaolo Strippoli (49 anni), Ruggero Valzano (67 anni), Lorenza Vindice (48 anni).

SEGGI ELETTI E PREFERENZE M5S NELLE COMUNALI BRINDISI 2018

Osservando invece i risultati delle elezioni comunali Brindisi nel 2018, sempre in attesa dei dati e delle preferenze per gli eletti di questa tornata di Amministrative, il M5s di Giuseppe Conte spera di confermare gli ottimi risultati registrati cinque anni fa. Come da tradizione, almeno all’epoca, i grillini si presentarono al voto da soli a sostegno della candidatura di Gianluca Serra. Il pentastellato ottenne il 21,33 per cento, non sufficiente per andare al secondo turno. La lista 5 Stelle, invece, si attestò al 17,76 per cento, risultando la più votata a livello comunale. Un buonissimo risultato che consentì al M5s di eleggere tre esponenti in Consiglio comunale: oltre al candidato sindaco Gianluca Serra, eletti Tiziana Motolese e Paolo Maria Le Grazie.

