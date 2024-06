Eletti M5s Vibo Valentia, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Romeo

RISULTATI PREFERENZE M5s VIBO VALENTIA AL PRIMO TURNO: POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Elezioni Comunali 2024, i risultati del primo turno per quanto riguarda i probabili consiglieri eletti con il M5s a Vibo Valentia fanno intendere che, comunque vada lo spoglio finale il partito potrà comunque contare su una rappresentanza di consiglieri nell’Amministrazione. Il Movimento 5 Stelle in questa edizione di votazioni ha ottenuto il 4,80%, ed è il terzo partito più votato della lista di centrosinistra per il candidato sindaco Enzo Romeo. Ovviamente però tutto dipenderà da chi vincerà il ballottaggio del 23 e 24 giugno. Quandogli elettori decideranno al secondo turno chi sarà effettivamente eletto nuovo sindaco della città. La sfida è tra Roberto Cosentino, sostenuto dalla coalizione di centrodestra, che ha ottenuto il 38. 43% delle preferenze al primo turno, e Enzo Romeo con la lista di centrosinistra, compreso il M5s, che invece parte da una percentuale di voti del 31,92%.

Quindi due scenari possibili, che cambierebbero il numero di consiglieri eletti con il M5s a Vibo Valentia. Se vincesse Cosentino infatti, ai pentastellati spetterebbe solo un consigliere all’opposizione, e cioè: Marco Miceli. In caso di vittoria di Enzo Romeo, invece il M5s andrebbe con la maggioranza, quindi i consiglieri sarebbero tre: Marco Miceli , Jessica Comito e Silvio Pisani.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE M5s ALLE ELEZIONI VIBO VALENTIA 2019

In attesa dei risultati ufficiali del ballottaggio che stabiliranno non solo il nuovo sindaco ma anche quali sono state effettivamente le preferenze e gli eletti con il M5s a Vibo Valentia, uno sguardo alle precedenti comunali. Alle Elezioni del 2019, il Movimento 5 Stelle, che sosteneva singolarmente il proprio candidato sindaco Domenico Santoro, aveva raggiunto una percentuale di voti dell’5,9%, guadagnando anche 1 seggio. Santoro però era stato escluso dal ballottaggio e la vittoria era stata assegnata al candidato sindaco Maria Limardo presentata dalla lista di centrodetra Maria Limardo.

I consiglieri eletti con il M5s nel 2019 quindi furono due: Domenico Santoro e Luisa Santoro. In rappresentanza dell’opposizione alla Giunta Comunale di Vibo Valentia il maggior numero di seggi e consiglieri, tre più il candidato sindaco, andò, per la coalizione di centrosinistra, alla Lista Civica Vibo Unica.











