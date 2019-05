RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2019, BALLOTTAGGI/ Pd si conferma, ma tante sfide aperte

Alle elezioni comunali 2019 è il Pd a fare il pieno nei principali centri al voto. Sono stati confermati Dario Nardella come sindaco a Firenze, Giorgio Gori a Bergamo e Antonio Decaro alla guida di Bari; Giancarlo Muzzarelli a Modena e Matteo Ricci a Pesaro. Nel caso del capoluogo pugliese i risultati parlano di un plebiscito per Decaro. Sempre per quanto riguarda la Puglia, Carlo Salvemini ha vinto a Lecce dopo un lungo testa a testa con il candidato del centrodestra Saverio Congedo. Il centrodestra si “consola” al primo turno con Perugia, Pescara, Urbino, Pavia e Vibo Valentia. Flop per il Movimento 5 Stelle, proprio come emerso alle elezioni Europee. A Livorno il M5s, che aveva vinto le scorse elezioni con Filippo Nogarin, si è fermato al terzo posto con Stella Sorgente, inseguita peraltro a breve distanza dal candidato di Potere al Popolo e Buongiorno Livorno, Marco Bruciati. Niente ballottaggio dunque. Sì, tra i comuni che passano al secondo turno c’è anche Livorno con il ballottaggio molto probabile tra Luca Salvetti del centrosinistra e Andrea Romiti del centrodestra.

ELETTI CONSIGLIO COMUNALE: PERUGIA – BERGAMO – FIRENZE – BARI – FOGGIA – LIVORNO

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2019: I BALLOTTAGGI

Passiamo allora ai ballottaggi: nei molti capoluoghi di provincia che passano al secondo turno il Pd è sempre presente e soprattutto favorito. Sarà necessario il ballottaggio a Campobasso, Potenza, Avellino, Ascoli, Biella, Cremona, Ferrara, Foggia, Forlì, Livorno, Prato, Reggio Emilia, Rovigo e Verbania. C’è invece incertezza su Vercelli, anche perché lo spoglio prosegue a rilento: si profila comunque un ballottaggio tra centrosinistra e centrodestra. Sfida tra Lega e Forza Italia contro il Pd per la poltrona di sindaco di Livorno, come vi dicevamo. Il Movimento 5 Stelle è al ballottaggio solo a Campobasso, dove sfideranno il centrodestra. Sono invece out anche a Civitavecchia, dove erano uscenti, e ad Avellino, città guidata per pochi mesi tra il 2018 e il 2019. Per quanto riguarda lo schema dei secondi turni, il centrodestra è in avanti in 6 comuni, in 3 casi è in vantaggio il centrosinistra sul centrodestra, mentre a Biella e Potenza la contesa è tra il centrodestra e un civico. Ad Avellino la sfida dovrebbe essere tra centrosinistra e un civico, mentre ad Ascoli Piceno la partita è tutta nell’area del centrodestra.



© RIPRODUZIONE RISERVATA