Eletti Marsilio Presidente Abruzzo, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi dei 2 consiglieri

Le Elezioni Regionali in Abruzzo del 2024 si sono concluse con la rielezione di Marco Marsilio a Presidente regionale per i prossimi cinque anni, sostenuto dalla coalizione di centrodestra che potrà contare su un totale di 17 eletti all’interno del Consiglio regionale. A sostenere la rielezione del governatore uscente c’erano, oltre alla lista che porta il suo nome, Fratelli d’Italia (partito con cui correva), Forza Italia, Lega, Noi moderati e Unione di Centro – UCD, anche se l’ultimo non ha raggiunto il minimo di consensi necessari.

Comunque positivo, seppur penultimo in coalizione alle Regionali in Abruzzo 2024, il risultato della lista Marsilio Presidente, nata proprio in occasione di questo appuntamento elettorale, e che ha raccolto il 5,72% dei consensi, pari a 33.102 voti e a 2 consiglieri eletti. Complessivamente, il centrodestra ha ottenuto il 53,50% dei consensi, con FdI al primo posto (24,1%), seguito da FI (13,44%), Lega (7,56%) e, oltre alla lista in questione, Noi moderati (2,68%). Grazie ai voti ottenuti nelle Elezioni Regionali 2024 in Abruzzo, la lista Marsilio Presidente ha ottenuto 2 seggi per altrettanti consiglieri eletti, che saranno riservati, stando alle proiezioni, a Luciano Marinucci (circoscrizione di Chieti) e Gianpaolo Lugini (L’Aquila).

È bene ricordare che i nomi di consiglieri eletti in Abruzzo, tanto per la lista Marsilio Presidente, quanto per gli altri partiti in corsa, necessitano anche dell’ufficializzazione e, soprattutto, del via libera da parte del tribunale sulla squadra del Consiglio, ma si può ipotizzare che difficilmente varieranno da quelli trapelati nelle ultime ore. Comunque sia, nell’attesa proprio di questa ufficializzazione, riportiamo di seguito tutto l’elenco dei nomi dei candidati alle Elezioni Regionali 2024 in Abruzzo con per la lista Marsilio Presidente e che aspirano ad essere eletti per il Consiglio regionale, divisi per circoscrizione:

L’Aquila: Alba Arianna, Arduini Pierluigi, Bianchi Elisabetta, Lugini Gianpaolo, Marchetti Carolina, Mari Moreno, Stinelli Giovanni

Chieti: Calabrese Valentina, Della Penna Cristiana, De Laurentiis Rodolfo, Luciani Antonio, Mariani Filomena, Marinucci Luciano, Mazzoccone Antonella Lucia, Milozzi Massimiliano

Pescara: Caralla Ernestina, D’Angelo Fabio Corrado, Di Febo Paride, Di Mascio Barbara Rosalia, Santilli Govanni, Verì Nicoletta, Zazzara Lucio

Teramo: Appicciuotoli Graziano, D’orazio Beningno, Di Sante Andrea, Martini Valeria, Rispoli Emanuela, Vasanella Paolo, Zippilli Gianna











