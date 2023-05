Eletti Pd Brindisi voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

PREFERENZE CANDIDATI PD E IPOTESI ELETTI, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI BRINDISI 2023

La sfida delle elezioni comunali Brindisi 2023 verrà decisa al ballottaggio: nessuno dei candidati è riuscito a raggiungere il 50 per cento più uno dei voti al primo turno. Tra meno di due settimane il confronto sarà tra il candidato di centrodestra Giuseppe Marchionna (44 per cento) e il candidato giallorosso Roberto Fusco (33,32 per cento). Quest’ultimo può contare sul sostegno del Pd, prima forza della sua coalizione con il 13,90 per cento, pari a 5.442 voti.

Eletti Pd Vicenza, voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

Per delineare l’effettivo numero di seggi in Consiglio comunale sarà necessario attendere il risultato del secondo turno, con il premio di maggioranza destinato al vincitore del ballottaggio. Ma è possibile iniziare a individuare chi sicuramente entrerà in Consiglio grazie al numero di preferenze collezionate. Per quanto riguarda il Pd, in caso di vittoria di Fusco entrerebbero in Consiglio comunale Francesco Cannalire, Alessio Carbonella, Giampaolo D’Onofrio, Denise Aggiano, Rosella Gentile, Maurizio Pesari, Tiziana Brigante, Isabella Lettori e Giuseppe Massaro. In caso di successo di Marchionna al ballottaggio, il Pd dovrebbe accontentarsi di quattro seggi: eletti i più votati, ovvero Francesco Cannalire, Alessio Carbonella, Giampaolo D’Onofrio e Denise Aggiano. (Aggiornamento di MB)

Eletti Pd Ancona, voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri e seggi lista

Risultati e affluenza Elezioni Comunali 2023 – Diretta live: Nord – Centro – Centro-Sud – Comuni “inferiori” – Comuni “superiori”

CANDIDATI CONSIGLIERI PD ALLE ELEZIONI COMUNALI BRINDISI 2023

In attesa dei risultati definitivi finali con tutti gli eletti e le preferenze delle elezioni comunali Brindisi 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo per il Pd di Elly Schlein a sostegno del candidato sindaco Roberto Fusco, sostenuto anche dal Movimento 5 Stelle e da altre tre liste civiche. Un vero e proprio derby di sinistra con il sindaco uscente Riccardo Rossi, senza dimenticare il centrodestra unito con candidato l’ex primo cittadino Giuseppe Marchionna.

Eletti Pd Latina voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

Ecco dunque qui di seguito tutti i candidati consiglieri comunali della lista Pd: Denise Aggiano (23 anni); Antonio Albano (50 anni); Khaled Bouchelaghem, detto Caled (53 anni); Elena Tiziana Brigante (58 anni); Federica Bruno Stamerra (53 anni); Luciano Bucci (62 anni); Sara Camposeo (35 anni); Francesco Cannalire (39 anni); Alessio Carbonella (45 anni); Alessandra Cordella (52 anni); Marco Della Rosa (32 anni); Livia Jessica Dell’Anna (35 anni); Roberto Di Castri (65 anni); Giampaolo D’Onofrio (67 anni); Valentina Fanigliulo detta Nadia (40 anni); Rosella Gentile (57 anni); Pietro Giosa (63 anni); Isabella Lettori (64 anni); Giuseppe Massaro (37 anni); Genoveffa Lorena Matarrelli (49 anni); Maela Minelli (48 anni); Teodoro Nicola Montanile detto Teo (64 anni); Miriana Morciano (26 anni); Maurizio Pesari (60 anni); Cosima Piliego detta Mina (71 anni); Oreste Ermenegildo Pinto (53 anni); Pierpaolo Policreste (47 anni); Teodosio Prete (61 anni); Federica Renna (33 anni); Teodora Robassa detta Dorina (58 anni); Francesca Scarcia (30 anni); Lorenza Stefanelli (29 anni).

SEGGI ELETTI E PREFERENZE PD NELLE COMUNALI BRINDISI 2018

Osservando invece i risultati delle elezioni comunali Brindisi nel 2018, sempre in attesa dei dati e delle preferenze per gli eletti di questa tornata di Amministrative, il Pd punta a migliorare sensibilmente il risultato raccolto cinque anni fa. Nel 2018 i dem sostennero la candidatura di Riccardo Rossi insieme a Liberi e Uguali e a due liste civiche. Arrivato secondo al primo turno con il 23,50 per cento, il candidato di sinistra riuscì a vincere il ballottaggio con il candidato di centrodestra Roberto Cavalera. Ma lo score del Partito Democratico non fu eccezionale: 9,64 per cento, per un totale di 4.079. Nonostante ciò, complice la vittoria del suo candidato, i dem ottennero ben nove seggi in Consiglio comunale. Entrando nel dettaglio, furono eletti Antonio Elefante (555 preferenze), Giampaolo D’Onofrio (550), Alessio Carbonella (481), Salvatore Valentino (366), Lorenzo Guadalupi (233), Valentina, detta Nadia, Fanigliulo (224), Maurizio Pesari (223), Rosella Gentile (214) e Teodosio Prete (202).

© RIPRODUZIONE RISERVATA