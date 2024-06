ELETTI PD FIRENZE RISULTATI PREFERENZE ELEZIONI COMUNALI 2024/ Seggi nomi consiglieri con Sara Funaro sindaco

RISULTATI BALLOTTAGGIO FIRENZE, TRIONFA IL PD CON SARA FUNARO SINDACO: GLI ELETTI DEM ALLE COMUNALI 2024

Quando mancano circa 200 sezioni ancora da scrutinare, i risultati parziali del ballottaggio alle Elezioni Comunali Firenze 2024 danno comunque un esito ormai ufficiale: Sara Funaro è eletta sindaco di Firenze e così il numero di eletti consiglieri per il Pd crescerà ulteriormente rispetto alle Amministrative di 5 anni fa.

Eletti Pd Verbania, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Riccardo Brezza

Sui 22 seggi totali in palio alla maggioranza, saranno ben 18 quelli occupati dal Pd in attesa dell’ufficialità definitiva: si tratta dei più votati con le preferenze al primo turno, ovvero Perini, Vicini, Sparavigna, Albanese, Milani, Guccione, Giorgetti, Biti, Armentano, Barbieri, a cui si aggiungono Massimo Fratini, Edoardo Amato, Andrea Ciulli, Cristiano Balli. Enrico Ricci, Alessandra Innocenti, Renzo Pampaloni, Stefania Collesei. Primo tra i non eletti Marco Burgassi. «Siamo oltre al 60%, dati sono molto incoraggianti anche perché l’incremento è notevole anche dove eravamo andati peggio al primo turno», sottolinea il sindaco uscente di Firenze e membro Dem Dario Nardella, «orgoglioso di cedere a Sara Funaro la fascia da tricolore». (agg. di Niccolò Magnani)

Eletti Pd Avellino, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Gengaro

RISULTATI PREFERENZE PD FIRENZE AL PRIMO TURNO: I POSSIBILI ELETTI

Al netto del ballottaggio “costretto” nei risultati del primo turno delle Elezioni Comunali Firenze 2024 due settimane fa, il Pd con Sara Funaro otterrà una buon rappresentanza per consiglieri eletti nel prossimo Consiglio Comunale che si insedierà nei prossimi 5 anni: la divisione in tre tronconi della sinistra fiorentina, unita all’ottimo exploit del Centrodestra con Schmidt, hanno portato al secondo turno per la definizione di consiglieri eletti e liste rappresentate in maggioranza e opposizione.

Nel 43% complessivo di Funaro al primo turno ben il 30,04% delle preferenze è stato raccolto dalla lista Pd a Firenze, con ben 51.617 voti recuperati: in attesa però dei risultati definitivi del ballottaggio, ecco i due scenari per i consiglieri dem eletti in base a chi riuscirà ad avere la maggioranza nel prossimo Consiglio Comunale. In caso di vittoria per Sara Funaro come nuova sindaco di Firenze dopo i 10 anni di giunta Nardella, il Pd avrebbe ben 18 dei 22 consiglieri totali del Centrosinistra: eletti nei seggi sarebbero Letizia Perini (1199 preferenze raccolte), Jacopo Vicini (961), Laura Sparavigna (886), Benedetta Albanese (819), la presidente del Consiglio Comunale uscente Lucia Milani (812), Cosimo Guccione (778), Fabio Giorgetti (746), Caterina Biti (724), il capogruppo Pd uscente Nicola Armentano (707), Beatrice Barbieri (670). Se invece fosse Schmidt il nuovo sindaco di Firenze, allora il Pd all’opposizione potrebbe raccogliere tra i 4 e i 5 eletti, per cui potenziali consiglieri sarebbero Perini, Vicini, Sparavigna, Albanese e Milani. (agg. di Niccolò Magnani)

Eletti Pd Vibo Valentia, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Romeo

CANDIDATI CONSIGLIERI COMUNALI PD ALLE ELEZIONI FIRENZE 2024, QUALI ELETTI?

I giorni di votazioni per le elezioni comunali, regionali ed europee si sono conclusi: lo spoglio è cominciato ieri e manca ormai pochissimo all’ufficialità dei nomi dei cari consiglieri comunali, con rispettivi seggi assegnati a ogni partito. Tra i Comuni che sono stati chiamati alle urne per votare c’è anche Firenze, che vede tra i partiti candidati anche il Pd con Sara Funaro. Andiamo a conoscere i nomi dei candidati con il Partito Democratico: Irene Micali, Rossella Teodori, Benedetta Albanese, Edoardo Amato, Beatrice Barbieri, Nicola Armentano, Sofia Bertieri, Cristiano Balli, Caterina Biti, Marco Burgassi, Patrizia Bonanni detta Patrizia, Francesco Cicculli, Francesca Calì detta Cali, Andrea Ciulli, Beatriz Lina Callupe, Enrico Conti, Stefania Collesei, Tommaso Coppolaro, Amanda Corrado, Angelo D’Ambrisi, Elena Monica Patino Gomez detta Gomez, Valerio Fabiani, Alessandra Innocenti detta Ale, Massimo Fratini, Elisa Meloni, Fabio Giorgetti, Letizia Perini, Cosimo Guccione, Luca Milani, Angela Scaglione, Franco Nutini, Laura Sparavigna detta Spara, Renzo Pampaloni, Enrico Ricci, Giuliano Struga, Jacopo Vicini.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE PD NELLE ELEZIONI COMUNALI FIRENZE 2019

In attesa di conoscere i seggi assegnati a ciascun partito e i nomi dei nuovi consiglieri comunali eletti per il Pd a Firenze, andiamo a vedere qual era la situazione nel 2019, quando la città fu chiamata allo stesso modo a scegliere i propri rappresentanti tramite le elezioni amministrative, preferendo Nardella. Il Pd, allora guidato da Dario Nardella, nel 2019 aveva ottenuto ben 19 seggi, grazie al 41.2% raggiunto. Questi i nomi dei consiglieri comunali eletti: Milani Luca, Bianchi Donata, Funaro Sara, Gianassi Federico, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Bonanni Patrizia, Del Re Cecilia, Fratini Massimo, Vannucci Andrea, Piccioli Massimiliano, Sparavigna Laura, Pampaloni Renzo, Armentano Nicola, Albanese Benedetta, Guccione Cosimo, Innocenti Alessandra, Conti Enrico, Perini Letizia. Riuscirà il Partito Democratico a replicare lo straordinario risultato di cinque anni fa? Lo scopriremo solo dopo lo spoglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA