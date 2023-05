Eletti Pd Vicenza, voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

PD, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI VICENZA 2023

Bisognerà attendere altre due settimane per conoscere il nuovo sindaco di Vicenza. Il primo turno delle elezioni comunali 2023 non ha visto alcun candidato oltrepassare la soglia del 50 per cento, ma la sfida in vista del secondo turno si preannuncia tesissima: il candidato del centrosinistra Giacomo Possamai è al 46,23 per cento, mentre il candidato di centrodestra Francesco Rucco è al 44,06 per cento. Tornando al centrosinistra, il Pd si è confermato come il partito più votato della coalizione con il 14,66 per cento.

Per delineare l’effettivo numero di seggi in Consiglio comunale sarà necessario attendere il risultato del secondo turno, con il premio di maggioranza destinato al vincitore del ballottaggio. Ma è possibile iniziare a individuare chi sicuramente entrerà in Consiglio grazie al numero di preferenze collezionate. Per quanto riguarda il Pd, ci sono alcuni candidati pressoché certi di entrare in Consiglio: parliamo di Isabella Sala con 787 preferenze, di Cristina Balbi con 433 preferenze e di Alessandro Marchetti con 420 preferenze. Da non sottovalutare i risultati di Angelo Tonello (324), Lorenza Rizzini (297) e Giacomo Bez (297). (Aggiornamento di MB)

CANDIDATI CONSIGLIERI PD ALLE ELEZIONI COMUNALI VICENZA 2023

In attesa dei risultati definitivi finali con tutti gli eletti e le preferenze delle elezioni comunali Vicenza 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo per il Pd di Elly Schlein a sostegno del candidato sindaco Giacomo Possamai, capogruppo dem in Regione. Sarà lui a vedersela con il sindaco uscente di centrodestra Francesco Rucco e potrà contare sul sostegno di altre quattro liste, compresa quella legata al Terzo Polo (Grande Vicenza-Azione/Italia Viva).

Ecco dunque qui di seguito tutti i candidati consiglieri comunali della lista Pd: Isabella Sala, Cristina Balbi, Alessandro Marchetti, Lorella Baccarin, Cecilia Bassanello, Corrado Battilana, Nereo Battocchio, Filippo Bettiato Fava, Giancarlo Bettini, Giacomo Bez, Franca Bonetto, Irene Brazzarola, Chiara Campanella, Girolamo da Schio, Stefano Dal Pra Caputo, Maurizio Dei Zotti, Moustapha El Haissouni, Davide Giacomin, segretario provinciale del partito, Silvia Giraldi, Enrico Grandi, espresso dai Giovani Democratici, Sherine Jharni, Roberto Paolo Morsoletto, Maria Rita Persiani, Marcello Pinto, Luciano Prospero, Cristina Quaresimin, Lorenza Rizzini, Fioravante Rossi, Giuseppe Schiavo, Angelo Tonello, Valter Toniato, Rosario Vigneri.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE PD NELLE COMUNALI VICENZA 2018

Osservando invece i risultati delle elezioni comunali Vicenza nel 2018, sempre in attesa dei dati e delle preferenze per gli eletti di questa tornata di Amministrative, il Pd proverà ad attestarsi sulle stesse percentuali di cinque anni fa. I dem nel 2018 si posizionarono al secondo posto a livello cittadino dietro la lista civica di Francesco Rucco: il partito di sinistra raccolse il 23,86 per cento per un totale di 10.410 voti. Oltre al candidato sindaco Otello Dalla Rosa, il Pd riuscì a fare eleggere sei consiglieri in Consiglio comunale, esattamente la metà dei banchi di opposizione: in ordine di preferenze personali ottenute Isabella Sala (11.492 voti), Cristiano Spiller (11.173 voti), Cristina Balbi (11.050 voti), Alessandro Marchetti (11.040 voti), Giovanni Battista Rolando (11.015 voti) e Alessandra Marobin (11.005 voti).

