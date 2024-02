Eletti Riformatori sardi Sardegna, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi consiglieri

NOMI CONSIGLIERI ELETTI RIFORMATORI SARDI ALLE REGIONALI SARDEGNA: I 3 SEGGI

Le Elezioni Regionali 2024 della Sardegna si sono concluse con la vittoria di Alessandra Todde, candidata di centrosinistra, ma cresce ancora l’attesa per i nomi dei singoli consiglieri eletti, tra i quali anche quelli del partito Riformatori sardi. Stando ai risultati, il distacco tra Todde e Truzzu (candidato di centrodestra) è stato di appena lo 0,4%, e mentre all’interno della coalizione i voti maggiori li ha ottenuti Fratelli d’Italia (93.122, pari al 13,6%), i Riformatori occupano il secondo posto con 48.423 preferenze, pari al 7,1%.

Continua, comunque, l’attesa per l’annuncio dei nomi nei consiglieri eletti per il consiglio regionale della Sardegna, con la certezza che i Riformatori sardi potranno contare su tre seggi. Il numero maggiore, infatti, spetta a FdI, mentre assieme ai Riformatori anche FI, Sardegna al centro 20Venti e Psd’Az hanno tre seggi a testa. Secondo quanto ricostruito da L’Unione Sarda e da La Nuova Sardegna, i consiglieri eletti in Sardegna per i Riformatori sardi dovrebbero essere Umberto Ticca, Aldo Salaris e Giuseppe Fasolino, ma Ticca potrebbe essere sostituito da Gabriella Mameli e Salaris da Andrea Tunis.

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI RIFORMATORI SARDI ALLE ELEZIONI SARDEGNA 2024

Insomma, dopo il già buon successo delle Elezioni Regionali in Sardegna del 2019, i Riformatori sardi si sono confermati quest’anno secondo partito del centrodestra. Cinque anni fa, infatti, ottennero il 5,08% delle preferenze, dopo Lega (11,40%), Psd’Az (9,86%) e FI (8,04%). Nell’attesa dell’ufficialità dei nomi dei consiglieri eletti in Sardegna per i Riformatori sardi, riproponiamo l’elenco dei candidati che ambivano ad ottenere un posto all’interno del Consiglio regionale, divisi per circoscrizione:

Sassari: Marco Bisail; Pietro Carbini noto Pieruccio; Elena Cornalis; Luigi Cuccureddu; Angela Desole; Maria Amelia Lai; Francesco Marinaro; Rita Niolu; Faustina Pileri nota Ina; Maria Vittoria Porcu; Aldo Salaris; Mario Zara.

Gallura: Samanta Coppi; Salvatore Deiana; Giuseppe Fasolino; Monica Fois; Annalisa Manca; Giovanni Pileri.

Nuoro: Licia Abbruzzese; Giorgio Fresu; Beatrice Moro; Giuseppe Pala; Pietro Sanna; Lucia Tidu.

Ogliastra: Ivan Mameli; Maria Tegas.

Oristano: Annamaria Dore; Stefano Licheri; Sergio Locci; Annalisa Mele; Beatrice Mura; Salvatore Pes.

Medio Campidano: Giovanna Cabizzosu; Eugenio Mereu; Katia Puddu; Andrea Tinti.

Carbonia Iglesias: Patrizia Mattioni; Andrea Tunis; Daniele Mele; Laura Cappelli.

Cagliari: Rita Ambu; Orietta Andreatta; Giorgio Angius; Luisa Atzori; Maurizio Caddeo; Edoardo Chighine; Germana Cocco; Maria Lucia Coronas; Luca Fadda; Gennaro Fuoco; Gabriella Mameli; Emanuela Mascia; Giovanni Montis; Gianantonio Orrù; Massimo Pinna; Matteo Plaisant; Maria Paola Secci; Maria Concetta Spada; Daniela Tanda; Umberto Ticca.











