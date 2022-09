Elezioni 2022, i flussi di voto/ Analisi: FdI saccheggia Lega, Calenda danneggia Pd

In attesa di conoscere i risultati definitivi delle elezioni 2022, è tempo di tracciare i primi bilanci sui flussi di voto. Tra tante conferme e varie previsioni, non mancano di certo le sorprese. Prendiamo come riferimento l’analisi dei flussi del Consorzio Opinio per la Rai, mostrata da Antonio Noto a Porta a Porta. Partiamo dal centrodestra e da un dato che non lascia spazio a dubbi: Giorgia Meloni ha saccheggiato Matteo Salvini.

Entrando nel dettaglio dello studio, il 40 per cento degli elettori di Fratelli d’Italia faceva parte dell’elettorato della Lega. Per il resto, il 22 per cento aveva già scelto il partito della Meloni quattro anni fa. Diversi voti arrivano anche da Forza Italia (13 per cento) e dal Movimento 5 Stelle (9 per cento). Buona affluenza anche dall’astensione, circa il 10 per cento.

Elezioni 2022, i flussi di voto

I flussi di voto delle elezioni 2022 analizzati da Consorzio Opinio confermano che Fratelli d’Italia è il primo partito italiano quasi ovunque, raggiungendo numeri record in zone solitamente “leghiste” come il Nord Est (26%). Buono anche il dato annotato nel Nord Ovest (23). Il partito di Giorgia Meloni è arrivato secondo solo al Sud, terra del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte (26%).

Partito Democratico al secondo posto ovunque tranne al Sud, mentre la Lega deve fare i conti con un crollo: basti pensare che in Friuli-Venezia Giulia il Carroccio si attesta attorno all’11 per cento, mentre Fratelli d’Italia supera il 30 per cento. Male anche in Veneto, tra il 14 e il 15 per cento. Infine, l’analisi dei flussi di voto per quanto riguarda Azione: il partito di Calenda ha pescato molto tra gli elettori Pd (37%), qualche preferenza strappata anche a Lega (11%) e Movimento 5 Stelle (10%).

